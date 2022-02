Desaparecidos, más de 40 mdp para Centro de Convenciones

Más de 40 millones de pesos que fueron recaudados a través de la sobretasa del impuesto predial creada para el fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones Paso del Norte no fueron entregados, indican datos de este fondo y del Gobierno municipal.

Información de esta citada administración pública proporcionada ayer a este medio señala que se trata de 46.6 millones de pesos generados entre octubre de 2006 y octubre de 2013, durante las administraciones de los alcaldes priistas Héctor Murguía y José Reyes Ferriz.

Esto es lo que se debe (…) pero nadie lo ha querido pagar, y nosotros estamos pagando (los cargos actuales); por ejemplo, en 2021 pagamos casi 13 millones”, indicó ayer la tesorera Raquel Fernández.

“Mientras no haya una denuncia, yo asumo que ese dinero se quedó en esas administraciones y se usó en otra cosa. Pero no es una facultad del Municipio eso, eso lo debió revisar la Auditoría, y nosotros estamos pagando de manera puntual”, agregó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El pasivo aparece también en la página electrónica del Fideicomiso (cecjuarez.org), en la cual se reporta que por “Recaudación de sobretasa predial empresarial (en) período 2004-2021” se generaron 138.9 millones de pesos, de los cuales les fueron “entregados” 95.9 millones, mientras que el resto (43 millones) está considerado como un “Adeudo por parte del Ayuntamiento al fideicomiso”.

De acuerdo con María Jacobo, integrante del fideicomiso, la última ocasión que se discutió la deuda con el Gobierno municipal fue durante la administración pasada.

“Se ha discutido (el pago) pero no se ha llegado a un acuerdo”, dijo Jacobo.

La misma página oficial del fideicomiso indica que éste fue creado en 2004, luego de que, “en el año 2003, decidieron los empresarios agremiados de los organismos empresariales hacer una aportación por medio de una sobretasa al impuesto predial”.

Por tanto, agrega la información, “se decretó llevar a cabo un convenio con el Municipio de Juárez para que la Tesorería municipal apoyara como canal para recaudar dicha contribución al fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones. Dicha sobretasa consiste en un 3% del predial causado por las propiedades de los sectores industrial, comercial y turístico”.

El pasado martes, y luego de que el proyecto fue retomado en 2018, el Gobierno municipal anunció la suspensión de la obra de construcción que había arrancado el pasado mes de septiembre en la zona conocida como ‘Los Hoyos’, al sur del parque federal El Chamizal, entre las calles Heroico Colegio Militar y 5 de Mayo.

Esto, informó la administración local, luego de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, que revisará las condiciones geográfica y jurídica de El Chamizal.

‘Lo vamos a hacer’

Por separado, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) e integrante del comité técnico del fideicomiso, Rogelio Ramos Guevara, dijo esperar que en dos meses se obtenga la aprobación de Semarnat para la reanudación de las obras.

“La previsión es que van a tardar un par de meses y nos van a autorizar (…) pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y de que le conviene a la ciudad, le conviene”, agregó Ramos.

En entrevista, el dirigente empresarial –también de la Asociación de Hoteles y Moteles– señaló que el proyecto incluye reforestar con entre 500 y 600 árboles de la región, que significan, aseguró, entre 10 y 15 veces los que se encontraban en la zona.

“Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar? Que el centro de convenciones es un activo que le hace falta a la ciudad. Pongo un ejemplo: cuando está haciendo planes con sus amigos o familiares para una carne asada, ¿a cuál casa va? A la que tiene alberca y el mejor asador. La alberca de su casa es el centro de convenciones de la ciudad. ¿Por qué van a seleccionar a Juárez para una convención o reunión de gremio importante? Por la alberca, que es el centro de convenciones y exposiciones”, dijo.

“Aparte de eso, ¿qué tiene el centro de convenciones que le pueda servir a la ciudad? Tiene una plaza social enfrente del centro, donde va a servir para esparcimiento de las familias, con un río tipo San Antonio, menos largo, pero un río tipo el de San Antonio (…) que le va a dar calidad al recreado de las familias”, agregó.

La opinión de Ramos contrasta con la expresada por la síndica Esther Mejía, quien advirtió que se trata de un cobro aplicado a juarenses –aun cuando no sean empresarios, dijo la funcionaria– para un proyecto de la iniciativa privada pero cuyo beneficio público, insistió, no ha quedado claro.

“Todo lo quieren construir a costillas de los juarenses, y todo lo que van a hacer no le va a redituar utilidad a los juarenses. Les pregunté ‘¿en qué van a beneficiar a los juarenses, porque no van a poner un cinco de ustedes, y todo eso genera dinero, ustedes cuánto van a poner de su bolsa?’, y ellos dicen ‘la iniciativa privada”, dijo Mejía.

“Y para ellos la iniciativa privada creen que es todos los juarenses, pero yo les dije: todos los juarenses no estamos de acuerdo, yo tengo varias propiedades que no estoy de acuerdo que me estén cargando el dinero que me cargan para el Paso del Norte (…) Ellos lo quieren construir con el dinero que le cargan a la gente en el impuesto predial, a muchas personas, y hacer negocios para ellos y sin que gasten de su bolsa ni un cinco”, agregó.

Los alcaldes Murguía y Ferriz, a quienes se buscó a través de sus respectivas cuentas en la red social de Facebook, no respondieron solicitudes de información sobre el pasivo, mientras que el auditor Héctor Acosta Félix señaló que el faltante ha sido “señalado en las auditorías respectivas”.