‘Desaparecen’ de lista de becas

Madres de familia de estudiantes de bachillerato en esta ciudad aseguran que sus hijos ya no aparecen en las listas para la entrega de becas Benito Juárez a pesar de que ya eran beneficiarios del programa.

Indicaron que la mayoría de los casos tienen en común que son estudiantes con doble nacionalidad, y aunque en sus respectivos planteles les han indicado que esa pudiera ser la causa, no obstante han preguntado en las oficinas de Prospera, pero no les han dado una respuesta.

El Diario buscó la versión de la coordinadora local de los programas de Bienestar Elizabeth Guzmán, sin embargo durante el sábado mantuvo apagado su teléfono celular.

Perla Galloso, madre de un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, dijo que durante el semestre pasado el joven recibió la beca, pero en esta ocasión, pese a estar inscrito en el programa, ya no aparece en las listas.

“Yo me metí a Internet y marqué a un 01800 y pregunté que por qué mi hijo no había aparecido y me dijeron que fuera a preguntar a las oficinas de El Paseo; yo no fui pero una de mis conocidas que está en la misma situación que yo fue y le dijeron que la culpa era de las escuelas, entonces yo vine al CBTIS y pregunté que por qué mi hijo no había aparecido y me dijeron que ellos no tenían injerencia en eso porque eso es algo federal, que ellos mandan el padrón de los alumnos y ya ellos (el Gobierno federal) sabe a quién se la da”, mencionó.

Dijo que su hijo preguntó entre sus compañeros que tampoco recibieron la beca y coincidieron en que tienen doble nacionalidad, por lo que en la escuela les mencionaron que quizá esa era la causa. Sin embargo dijo que en las oficinas de Prospera le indicaron que ésa no era la razón debido a que el estudiante tiene CURP, Seguro Social y todos sus documentos mexicanos, por lo que no le queda claro la razón, por la que fue eliminado.

Erandi Rebollar dijo que su hijo fue eliminado de la lista y en el departamento de orientación de la escuela le indicaron que era por tener doble nacionalidad.