Desaparece mujer de 41 años; la buscan en Juárez y El Paso

Ciudad Juárez— Familiares de Silvia Heredia Jáuregui la están buscando en El Paso y en ciudad Juárez. El pasado viernes 10 de septiembre salió muy temprano de su domicilio, en El Paso, y desde entonces nadie sabe dónde se encuentra.

Su familia de Juárez también la buscan aquí porque ella acostumbra a transportarse de un lado a otro de la frontera.

Informaron que la última vez que la vieron, salió de su casa en El Paso y abordó su vehículo marca Hyundai Acento modelo 2016 color guinda.

La mujer de 41 anos de edad vestía un short de mezclilla, una blusa blanca y calzaba unas sandalias.

Ella tiene la piel color clara y traía el pelo teñido entre claro y rojizo. Su complexión es regular.

Tiene varios tatuajes. En el brazo izquierdo tiene la inscripción: “God is my Only Judge”. También tres zodiacos chinos azules atrás del cuello, una flor azul con negro en la espalda y un “tribal” en el tobillo, entre otros.

Sus familiares en ciudad Juárez proporcionaron sus teléfonos para que les hablen en caso de que alguien la vea o sepa donde se encuentra. 656-124-80-92 y 656-862-81-70.

Las autoridades en ciudad Juárez, tanto la Fiscalía General del Estado no aceptaron apoyarla con la pesquisa porque ella aparentemente desapareció en El Paso donde está en curso una denuncia, según explicaron sus familiares de Juárez.