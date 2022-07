‘Desaparece’ ecuatoriano que iba camino a EU

Ciudad Juárez.— Después de ser traído hasta esta frontera por traficantes de personas con la promesa de ser llevado hasta Estados Unidos, el ecuatoriano Fredy Leonardo Marín Chacón, de 37 años de edad, fue abandonado hace semanas en medio del desierto, por lo que su familia pidió el apoyo de la comunidad para localizarlo.

A través de la organización de abogados 1800migrante.com, Maribel Marín, hermana del oriundo de la comunidad La Unión, del cantón (municipio) Chordeleg, narró que el “coyotero” les dijo que fue detenido por la Patrulla Fronteriza; sin embargo, una migrante que viajaba con él les llamó para decirles que Fredy ya no pudo avanzar y se quedó bajo un árbol, a medio camino.

Fredy salió el 23 de abril desde su comunidad hacia Quito, de donde tomó un vuelo hasta El Salvador, y de ahí siguió avanzando hasta llegar diez días después a Ciudad Juárez, de acuerdo con sus familiares, que hace once años perdieron también en el desierto fronterizo al hermano de Fredy.

“En menos de 10 días ya estuvo en la frontera, pero los ‘coyoteros’ los tenían retenidos, me dijo que estaban durmiendo en el suelo, bajo plásticos, alrededor de mucha basura y que no podían salir ni escaparse porque son mafias los que controlan todo el cruce”, narró su hermana a la organización sudamericana que apoya a los ecuatorianos desde Estados Unidos.

Fredy sufría de una condición médica y tenía que inyectarse insulina dos veces al día; “nosotros le dijimos que no se vaya, que era peligroso por su enfermedad, pero nos dijo que llevaba otra clase de medicina”, lamentó Marín.

Dijo que su hermano había vivido varios años en Estados Unidos, pero había regresado a Ecuador hace tres años, de donde decidió migrar nuevamente en busca de trabajo.

Después de que dejaron de tener comunicación con él, el ‘coyotero’ primero les dijo que lo habían detenido, que esperaran a que él les llamara, luego les dijo que no sabía qué había pasado con él y después que lo habrían expulsado a México, pero ya no les contesta las llamadas.

Sin embargo, la noche del 14 de junio recibieron la llamada de una mujer que les dijo que ella iba en el grupo con el que cruzó la frontera el ecuatoriano, quien ya no pudo continuar el camino.

“Estuve amenazada de que no diga nada y por eso no avisamos antes, el Fredy ya no pudo avanzar y se quedó bajo un árbol, le dejamos con el celular para que llame al 911”, narró a la familia la migrante con la que ya no se pueden volver a contactar.

Fredy mide 1.53 metros de altura, tiene cabello negro, ojos oscuros, no tiene tatuajes y llevaba puestos unos tenis negros con logotipo de Jordan y el número 75, también portaba su pasaporte y su cédula de identidad ecuatoriana.

Si usted tiene información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono de Estados Unidos 631-408-1994 o al 0995-135-222 en Ecuador.

Actualmente, de acuerdo con la organización, existen al menos ocho migrantes ecuatorianos más desaparecidos en Ciudad Juárez o sus alrededores: se trata de los ecuatorianos Cristian Lupercio, de 21 años de edad; Evelin Quichimbo, de 24; Johanna Maribel Tapia, de 33 años; Gonzalo Oswaldo Sarmiento Veintimilla, de 45; Carlos Eduardo López Quinapanta, de 35; Andrés Marqués, un hombre trans, cuyo nombre oficial es Lizeth Yolanda Topón Huiracocha, de 20 años de edad; Claudio Ramón, de 36, y José Luis Palate, de 42 años.

Fredy Leonardo Marín Chacón

• Mide 1.53 metros de estatura

• Tiene cabello negro

• Ojos oscuros

• No tiene tatuajes

• Calzaba tenis negros con logotipo de Jordan y el número 75

• Portaba su pasaporte y su cédula de identidad ecuatoriana

• Si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al teléfono de Estados Unidos 631-408-1994 o al 0995-135-222 en Ecuador