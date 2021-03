Desanima espera a adultos mayores

Alejandro Vargas / El Diario de Juárez / El entrevistado

Ciudad Juárez— Las “largas” que le ha dado la Federación a Ciudad Juárez para comenzar a vacunar contra el Covid-19 a sus adultos mayores ya han disuadido a algunos de ellos, tal es el caso del fronterizo Fernando Salas, de 72 años.

“No me he registrado todavía”, manifestó respecto a su decisión de inmunizarse contra el SARS-CoV-2 aquí, toda vez que lleguen a este municipio los biológicos necesarios para blindar al sector de la tercera edad.

Explicó que aunque quiso darse de alta junto con su esposa el pasado mes para ser inmunizados, a través de la plataforma https: //mivacuna.salud.gob.mx se encontró con dificultades que luego lo desanimaron.

Otro de los factores que lo han disuadido, siguió Salas, es la incertidumbre que se tiene por el Gobierno, que no termina de organizarse para el envío de las fórmulas a esta frontera; todavía no existe una fecha.

“Hasta que no tenga yo la certeza de que se están colocando vacunas, podría ser que me interese, pero por lo pronto, la verdad que no le tengo mucha confianza, aparte es mucha incertidumbre”, puntualizó.

La coordinadora regional de programas de desarrollo federales en esta urbe, Elizabeth Guzmán Argueta, dijo que es importante que la ciudadanía no se desanime, porque se está siguiendo el Plan de Vacunación. A su vez refirió que es importante mantener la paciencia, ya que estas inoculaciones se han estado aplicando primero en poblaciones serranas y apenas de forma reciente en la ciudad de Parral.

El 14 de febrero la entidad recibió 2 mil 900 unidades de AstraZeneca que se destinaron a senectos de Madera, Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Carichí, Nonoava, Moris, Batopilas y Chínipas.

Luego, el 24 de dicho mes, un porcentaje de otro cargamento, pero de Pfizer, se destinó a la citada urbe del sur del estado para continuar el blindaje. Por esto, afirmó, es necesario que prevalezca la paciencia.

De acuerdo con la funcionaria, en esta localidad se ha encuestado, a través de Secretaría de Bienestar, a cerca de 60 mil personas de 60 años y más, de los cuales dos de cada 10 dudan de aplicarse la fórmula.

Aprovechó para invitar a que, en el lapso que tarden en llegar aquí los antígenos, se sigan registrando más personas en la citada página que se habilitó para dar orden a la estrategia de aplicación de las vacunas.