Desalojan maquiladora y banco por laborar en domingo

Ciudad Juárez.- Este domingo se realizó la evacuación del personal de una empresa maquiladora y de una institución bancaria, por estar laborando fuera del horario establecido, informó el gobierno del Estado, ya que forma parte de los operativos de inspección.

Reportó que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y con el apoyo de Gobernación, acudió en primer lugar a un centro de trabajo donde se denunció al C-4 que mantenían a empleados laborando.

“Estuvimos recibiendo cinco llamadas de la misma empresa donde decían que los tenían trabajando en el interior, no había autos en el exterior aparentando que la empresa estaba cerrada”, manifestó Fernando Granados, jefe de Inspección del Trabajo en Zona Norte.

Dijo que fue un poco complejo para poder acceder a esta planta industrial, ubicada en el Parque Industrial Aztecas.

Detalló que una vez adentro había 27 trabajadores prestando sus servicios, los automóviles estaban dentro de la nave industrial, donde habían colocado material que utiliza la empresa para aparentar que no estaban ejerciendo funciones.

“Se les invitó a suspender labores, sacamos a todos los trabajadores y nosotros cumplimos con nuestro trabajo de retirarlos por los riesgos de salud que pueden tener, dando cumplimiento al Acuerdo 127/2020” apuntó.

Referente a la sanción económica informó que eso se encarga de valorar el departamento jurídico de la STPS.

“Aquí lo importante es que pudimos sacar a la gente para no ponerla más en riesgo”, expresó.

Dijo que se juntó a todos y se les explicó la razón de estar ahí.“ Se les aconsejó que si hay un ordenamiento de no ir, no hay que asistir; y de todas maneras si los mandan y van, y no están de acuerdo pongan su queja, nuestro trabajo es ir atender cada una de ellas”, señaló.

Indicó que no se encontró a ningún responsable, solo a una supervisora que fue la que habían dejado encargada.

“Con mucho gusto la Inspectoría del Trabajo está para recibir quejas, todas sus llamadas se están atendiendo”, expresó.

Detalló que al ser muchas empresas, pide paciencia de las personas y tengan la seguridad que se revisarán todas.

Resaltó que en relación a las 17 empresas que se invitaron al cierre el día de ayer 7 de noviembre, el día de hoy se llevó a cabo un recorrido donde se detectó que efectivamente acataron los llamados.

Por otra parte, Mauricio Rodríguez Padilla, auxiliar de la Coordinación Estatal de Protección Civil, señaló que adicionalmente atendieron otros reportes donde referían que existía aglomeración de personas en el exterior de un súper, por lo que se acudió pero al momento de arribar no encontró ninguna irregularidad.

De la misma forma, personal de las mencionadas dependencias estatales se presentó en un Banco Azteca, ubicado en Avenida de las Torres e Independencia, evacuando a 14 personas y siendo acreedores a un acta circunstanciada por no presentar dictamen por esta dependencia e incumplir con el mencionado Acuerdo.

Dijo que hoy es el primer día que se le hace mención que no puede estar ofreciendo sus servicios, destacando que ayer no se tuvo reporte de este lugar de trabajo; aquí también tuvo intervención la STPS.