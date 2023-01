Desalojan hoy a vendedores ambulantes del Centro

Ciudad Juárez.- A pesar de estar en desacuerdo de ser desalojados de la zona Centro, comerciantes laboraron con normalidad el día de ayer domingo, aunque ‘un tanto’ precavidos, ya que a partir de este día serán removidos a otras áreas como la Plaza Guadalupe, a un costado del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), según afirmó Arturo Urquidi Astorga, director de Regulación Comercial.

Desde muy temprano los comerciantes comenzaron a instalar sus productos para ponerlos a la venta en el corredor de la avenida 16 de Septiembre, así como en la calle Rafael Velarde, Ignacio Mariscal y La Paz. Tal es el caso de Isabel Carrillo, quien vende juguetes infantiles y es la forma como obtiene recursos para su familia.

La comerciante dijo estar en desacuerdo con ser desalojada, ya que el área en donde será reubicada está muy alejada y teme que sus ventas bajen a consecuencia de dicha decisión.

“No me gusta que nos vayan a mover porque nos están mandando hasta la plaza Juan Gabriel, y ni en la plaza, es un lote baldío y no hay nada, nos están escondiendo; dicen que es para algo mejor, pero no creo porque ahí ni siquiera se para la gente y nosotros vivimos de lo que vendemos diario; no se me hace justo”, expresó la mujer, que pertenece a la comunidad rarámuri.

Indicó que sus ventas han bajado, pero esto para ella es normal durante el mes de enero, aunque aseguró que el poco ingreso que obtiene le ayuda a cubrir los gastos de su hogar.

“Han bajado mucho las ventas; como siempre, en enero es cuando empiezan a bajar mucho, pero ya sacamos algo para pagar el agua, la luz, todo lo que tenemos para pagar… yo creo que nos va a ir muy mal porque ahí no hay nada y en vez de estar ganando vamos a estar perdiendo, entonces no tiene caso”, mencionó.

Paola Lizeth es otra de las comerciantes que laboran en el corredor de la 16 de Septiembre. Indicó que tiene pocos meses de trabajar en dicho lugar, donde apoya en la venta de cubrebocas y otros artículos de limpieza, y lamentó ser desalojada de dicho luchar, ya que sus clientes tienen identificado dónde se encuentra.

“A lo mejor y nuestras ventas disminuyen hasta que seamos reconocidos que estaremos allá, pero yo digo que es mejor aquí porque la gente ya conoce el lugar y reconoce la zona Centro para venir a comprar”, mencionó.

Añadió que fue avisada previamente de que su puesto será removido a otra área de la zona Centro, y al terminar su jornada deberá reunir toda la mercancía para instalarse en su nuevo lugar de venta.

Urquidi Astorga dijo que serán más de mil ambulantes los que se removerán de la zona Centro. Los vendedores de grupos originarios se trasladarán frente al gimnasio Josué ‘Neri’ Santos, en donde contarán con alumbrado público, mientras que el resto estará en una parte de la Plaza Guadalupe.