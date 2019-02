Desalojan de hoteles a empleados de termoeléctrica; siguen protestas

Ciudad Juárez- Por segundo día consecutivo trabajadores de la Termoeléctrica Ciclo Combinado Norte III, la mayoría procedentes de otras entidades del país, se manifestaron ayer en la terminal en demanda de mejoras salariales y de manutención en esta frontera.

Desde las 6 de la mañana, unos 140 trabajadores inconformes se mantuvieron afuera de la planta esperando al personal de recursos humanos para darles a conocer su situación laboral.

De acuerdo con Ángel Ruiz, originario de Torreón, Coahuila, y trabajador de la empresa, el jueves pasado 10 trabajadores se acercaron para dialogar con sus jefes, para exponerle que están inconformes con el salario que perciben, la mala calidad de la comida, las raciones insuficientes que les dan, la deficiencia del servicio médico, y los malos tratos verbales por parte de sus superiores.

Ruiz comentó que el jueves por la noche a sus compañeros los sacaron de la termoeléctrica sin realizar un procedimiento para su renuncia y al llegar al hotel en donde se encontraban hospedados encontraron sus maletas revueltas, y los desalojaron, esto como represalia por haber parado labores el pasado jueves y plantear sus peticiones a los supervisores.

“Durante varios meses hemos recibido amenazas de que nos despedirán si nos quejamos por algún motivo, por eso decidimos manifestarnos”, mencionó Ruiz.

Los empleados de la termoeléctrica cumplen jornadas extensas y deben de levantarse de madrugada para que los lleven hasta la empresa, por eso no alcanzan a desayunar y les impiden ingresar alimentos dentro del trabajo, inclusive los hacen tirar el almuerzo antes de entrar a la planta, agregó Ruiz.

Las personas que laboran en ese lugar son provenientes de Torreón, Coahuila, Villahermosa, Tabasco, Veracruz, entre otros sitios.

Hasta ayer por la tarde, y luego de que una negociación con la empresa Techim –que construye la obra- en la que sólo se acordó mejorar las condiciones de hospedaje, un grupo de 50 trabajadores mantenía la protesta en el exterior de la termoeléctrica.

“Estamos pidiendo nada más lo que nos corresponde, que nos den el bono que nos prometieron para que suba el salario integral y que dejen ir a nuestros compañeros a ver a su familia”, comentó Alexis Medina, quien tiene seis meses laborando en la empresa.

Él es originario de Veracruz y fue a uno de los que la Policía Municipal desalojó el jueves del hotel Montecarlo.

Medina asistió a la mesa que se realizó para llegar a un acuerdo con la administración de la termoeléctrica, junto con otros compañeros.

Agregó que a la primera persona que desalojaron del hotel fue con la fuerza pública, pero otros tres empleados impidieron que lo lastimaran.

De acuerdo con los trabajadores, la mañana de ayer estuvieron ingresando a la planta sólo personas que se encontraban en una lista, y al grupo de 140 personas, entre las que se encontraban los 10 empleados que sacaron de los hoteles El Paraíso y El Montecarlo les negaron la entrada.

Cuauhtémoc Estrada, asesor legal de 60 trabajadores, comentó que se plantearon los temas relacionados con los permisos, ya que la mayoría de los trabajadores son foráneos, el salario que reciben no se ve reflejado como el salario base de cotización para el IMSS, y cuando los incapacitan por enfermedad o accidentes reciben un pago menor al que tienen.

Agregó que otro de los tópicos que se abordó fue el trato indigno que reciben por parte de sus jefes, ya que es una queja reiterada que los trabajadores han expuesto.

“Esa es un situación muy sentida, porque es gente que no tiene un casa en esta ciudad, estas personas son foráneas”, expuso Estrada.“El grupo de trabajadores es un grupo muy vulnerable porque no son trabajadores locales, y eso los hace más vulnerables, porque si la empresa decidiera quitarles el trabajo, ellos no pueden regresar como un trabajador juarense, creemos que esa vulnerabilidad está siendo aprovechada por parte de la empresa, por eso la insistencia del grupo es que la negociación se dé en la mesa”, añadió Estrada.

A las 11 de la mañana, decenas de trabajadores de la Termoeléctrica Ciclo Combinado Norte III pusieron barreras en la entrada de la empresa impidiendo el paso del personal de cocina.

De los 250 empleados que se presentaron a laborar, la planta dejó fuera a un grupo de 50, quienes permanecerán en guardia hasta hoy en la mañana en espera de que se dé una nueva resolución a sus inconformidades.





