Desalojan a 661 clientes de negocios

Ciudad Juárez— Tan sólo en viernes y sábado de este pasado fin de semana, agentes preventivos estatales y municipales realizaron inspecciones en 170 comercios de esta localidad para verificar que cumplieran con las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias y desalojaron a 661 clientes.

Oficialmente se informó que el viernes se visitaron 104 establecimientos de negocios y el sábado 66. Se dieron 32 cierres en los negocios de giros no esenciales por estar operando.

En estos operativos, además de la presencia de decenas de agentes preventivos, participan inspectores de Protección Civil, Gobernación del estado, Coespris y tienen la finalidad de evitar la propagación de contagios de Covid 19 para reducir las defunciones por esa enfermedad, según se dio a conocer.

El viernes fueron cerrados con sellos de clausura 21 negocios, entre ellos de telefonía, barberías, cosméticos y zapaterías.

Los intervinientes desalojaron de estos comercios a 320 clientes ese día, según se dio a conocer.

El sábado en la continuación de estos operativos se visitaron un total de 66 establecimientos, once de cuales fueron cerrados. Estos no cumplían con las especificaciones del semáforo rojo, por lo que se les colocó un engomado por parte del personal de la Coespris, con la leyenda ‘Actividad no Esencial’, como barberías, zapaterías, dulcerías, negocios de comida rápida, bancos, centros comerciales, barberías y cafeterías, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

(SSPM) en un comunicado.

De estos 11 establecimientos fueron sancionados tres por no acatar las medidas de emergencia sanitaria, según se informó.

El sábado se desalojaron a 341 personas que permanecían en los diferentes establecimientos entre clientes y transeúntes, se dio a conocer como parte de la supervisión al acuerdo emitido por Gobierno del Estado.