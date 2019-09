Desalojan a 3 familias de la Chaveña

Tras cinco años de vivir en una vecindad de la colonia Chaveña, entre las calles Manuel de Ojinaga y Sánchez, una docena de personas fue desalojada por actuarios y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Los afectados pertenecen a tres familias que al no tener otro lugar a dónde ir pernoctan en la banqueta al exterior del que fue su domicilio, donde además apilaron sus pertenencias.

Fue la mañana de antier cuando actuarios de un juzgado civil acompañados de elementos de la SSPM arribaron al sitio, donde luego de intercambiar palabras con los moradores, iniciaron el desalojo.

Ocho niños y cuatro adultos, entre ellos una mujer de la tercera edad que padece diabetes, fueron desalojados. Sillones, colchones, bóileres, estufas y refrigeradores quedaron fuera, incluso los alimentos se descompusieron, por lo que vecinos se abocaron a ofrecerles su apoyo.

Elsa Hernández, de 72 años y su nieta Jazmín Morales, de 20; así como Abigail Guzmán, de 27, y Olga Saucedo, de 56, son algunas de las afectadas tras el desalojo. Sentadas en una especie de sala improvisada en la banqueta, indicaron que sufrieron una injusticia, puesto que dijeron haber pagado por los servicios del inmueble y no haber sido notificadas del embargo con antelación.

“Nosotros fuimos a Fiscalía con la licenciada de ahí, la coordinadora de justicia alternativa, y le preguntamos que si teníamos que salirnos de ahí (de la vecindad), y dijo ella que no, que aquí nos quedáramos, que nos debían presentar un poder. Ellos (los actuarios) nunca nos enseñaron nada, ni el papel que tenían para el desalojo. No nos lo presentaron, dijo la muchacha que no traía”, dijo Hernández, quien por su diabetes tuvo que recurrir a vecinos para refrigerar su insulina.

Ante esto, se buscó la versión de la corporación a través de su vocero, Arturo Sandoval, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Las afectadas no tienen a dónde ir, por lo que permanecerán a la intemperie hasta que encuentren solución.





