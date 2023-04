Desalentará tiempo de espera visitas de paseños, señalan

Ciudad Juárez.— Las largas filas de hasta cinco horas que se registran en los puentes internacionales podrían afectar a los comercios locales, con menos visitas por parte de los paseños.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), refirió que hasta el momento, restaurantes y tiendas no han sentido un impacto, sin embargo, de continuar el problema, habrá repercusiones económicas.

“La afectación podría ser que vienen y luego se tardan para cruzar y después ya no van a querer venir. Todavía esto no se siente, pero se va a sentir en el futuro si esto no se restablece pronto”, expresó.

“Mucha gente viene a los abarrotes mexicanos y mucha otra a los restaurantes a comer, entonces ahí es donde se sentiría la baja luego, luego; esperemos que esto se soluciones pronto”, agregó.

Recordó que cuando la frontera estuvo cerrada por la pandemia, aunque los paseños sí podían venir a Juárez, las visitas por parte de los mismos cayeron por los largos tiempos de espera que se registraban para regresar.

Manifestó que de acuerdo con testimonios de los mismos usuarios de los puentes internacionales, el tiempo de espera actual es de hasta cinco horas, lo que provoca desesperación y cansancio de los mismos.

Comentó que aunque ayer se restableció el tráfico comercial en las líneas de carga, las afectaciones siguen en las filas de los vehículos.