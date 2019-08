Desaira Corral a docentes y padres

Con la mirada clavada en el techo averiado de madera del cuarto que ocupa como oficina, Laura Ofelia Gardea Acosta, directora de la escuela primaria Carmen Serdán ubicada en la colonia San Antonio, trata de mantener la calma tras la negativa del gobernador Javier Corral a escucharla.

Durante la ceremonia oficial del arranque del ciclo escolar, en una de las esquinas de la primaria Abraham González la docente oía con atención el anuncio de la asignación de becas para estudiantes de la primaria “a la que todos queríamos entrar”, rememoró el jefe del Ejecutivo estatal.

“Aquí mis niños la única beca que han obtenido es la que les da el Fanvi a los hijos de las víctimas de la violencia. Las autoridades no saben que aquí tenemos a hijos de sicarios y de policías y que los maestros quedan en medio; que tenemos cinco años pidiendo láminas para los techos que se nos caen o aparatos de aire acondicionado porque nos robaron los motores y los niños se mueren de calor”, expone indignada.

Ese sentimiento la motivó a hacer acto de presencia en el evento oficial donde ella y padres de familia se apostaron con una manta en la que mencionaban: “nuestra escuela también tiene necesidades”.

Por la mañana de ayer, Corral asistió a la inauguración oficial del ciclo escolar 2019-2020 en la escuela primaria federal Abraham González, y fue esperado afuera por los inconformes a los que no volteó siquiera a ver, aun cuando le pidieron atención.

Al terminar el evento, los manifestantes lo esperaban afuera con la manta. Cuando la docente quiso entregar el pliego petitorio al mandatario estatal, éste la ignoró, subió a su vehículo y emprendió la marcha.

En el acto, Corral entregó simbólicamente libros de texto gratuitos en el evento y presumió que en 63 municipios del estado, el Gobierno estatal benefició al cien por ciento de los alumnos de nivel primaria con 182 mil uniformes escolares que le costaron al erario 88.5 millones de pesos.

También que se entregaron 140 mil paquetes de útiles escolares en escuelas de nivel básico en zonas de alta marginación con una inversión de 11.2 millones de pesos.

Los padres de familia señalaron que el acto en la escuela Abraham González es una prueba de que los recursos no se reparten equitativamente en las escuelas, pues como ellos, hay otras ubicadas en diferentes polígonos y están sufriendo carencias.

“Si hacen un estudio socioeconómico en esta escuela (Abraham González), se van a dar cuenta que no tienen muchas necesidades como nosotros”, manifestó Gardea Acosta.

Dijo que tienen cinco años pidiendo a todo tipo de autoridades apoyo para la infraestructura, que tiene muchas carencias. Incluso señaló que las demandas se han llevado a la Subsecretaría de Educación y Deporte, encabezada por Judith Soto, pero no han tenido respuesta efectiva.

Expuso que tienen un oficio de la Dirección de Protección Civil municipal que señala que los salones tienen goteras, lo que representa un riesgo eventual para los alumnos.

Sin temor a represalias, la docente expone que la escuela de tiempo completo, ubicada en la calle Francia, atiende a 135 niñas y niños y tiene más de 70 años de construcción, por lo que la infraestructura se encuentra en muy malas condiciones.

Los salones de adobe cuentan con techos de madera desgastada y cada vez que llueve se trasmina el agua pluvial.

En junio, explica, sufrieron el robo de los motores de ocho aparatos de aire acondicionado, por lo que el calor es insoportable.

A causa de las altas temperaturas que se registraron ayer, la directora ordenó que se adelantara dos horas la salida de los niños, al señalar que es imposible mantenerlos en aulas.

La docente dice que lleva cinco años realizando gestiones y pocas veces han sido atendidas sus peticiones.

“Lo principal que necesitamos son los aires acondicionados, nos robaron los ocho motores en junio pasado, y las láminas para los salones porque ya no tienen reparación los techos de madera”, explica.

Aunque los padres de familia de la escuela acordaron el pago de una cuota voluntaria de 400 pesos, un porcentaje alto aun no cubre la aportación y son escasos los recursos para el remozamiento de las aulas.

“No tenemos bebederos porque la Junta de Agua hizo unas maniobras de cancelación de un colector y nos dejó sin esos bebederos que destruyó”, agrega.

Dijo que entre los maestros tienen que solventar gastos de agua purificada.

Menciona que la población escolar ha disminuido porque los padres optan por llevar a sus hijos a planteles en mejores condiciones.

“La escuela se está viniendo abajo por la falta de recursos económicos. Los tutores no tienen recursos y la realidad es que en el caso de nuestros estudiantes si su padre o su madre no están muertos, están en la cárcel. Si no son los sicarios, son policías”, refiere.





Las necesidades

• Láminas para los techos

• Aparatos de aire acondicionado

• Bebederos

• Mejoras a la infraestructura porque el plantel tiene 70 años de construcción





Les dan uniformes grandes

En la explanada de la primaria Abraham González, el secretario de Educación y Deporte, Carlos Herrera González, el gobernador Javier Corral, el alcalde Armando Cabada y representantes del Congreso Estatal, entre otros, declararon iniciado el período escolar 2019-2020.

En el lugar, estudiantes del nivel básico recibieron de manera representativa los libros de texto gratuito, al igual que uniformes deportivos que constaban de una playera tipo polo blanca con el escudo de Gobierno del estado, una pantalonera, una chamarra y tenis de color blanco.

“Están bien cómodos los tenis que nos regalaron, aunque nos quedan bien grandes”, dijo uno de los alumnos.

“Pesa más el teni que mi pie”, se quejó otra menor.

En otro menor se observó que la camiseta le llegaba muy debajo de la cintura.

En este plantel se observó que durante el primer día de clases también inició la venta de productos chatarra como frituras con alto contenido en sal y conservadores, así como refrescos en lata.

Se dio a conocer que en Chihuahua llegan al salón de clases 735 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales 290 mil corresponden a Ciudad Juárez.









