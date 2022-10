Desafían el frío y la lluvia a cambio de un permiso

Ciudad Juárez.— Con el fin de poder recibir el permiso temporal por razones humanitarias, que les permite trabajar y permanecer en el país durante 180 días, unos 50 migrantes venezolanos durmieron ayer en el exterior del Instituto Nacional de Migración (INM).

Pese al frío que se vivió la madrugada de ayer en Ciudad Juárez, con un temperatura real mínima de hasta 7 grados centígrados y una sensación térmica de 5 grados, los sudamericanos pernoctaron, envueltos en cobijas, sobre la acera de las instalaciones migratorias ubicadas en el puente Lerdo.

Aunque ya todos estaban registrados desde el viernes, dijeron que los primeros llegaron desde las 10:00 de la noche del domingo con el fin de obtener el documento y poder buscar un trabajo en la ciudad, viajar por el país sin ser deportados e incluso para no ser detenidos por la Policía municipal.

Los venezolanos que han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, al ser traídos a esta ciudad por el INM han recibido un Oficio de Salida Definitiva del País, el cual deben firmar obligatoriamente, y establece que es “un oficio de salida definitiva del país en un término no mayor a quince días naturales, para que por sus propios medios abandone el territorio mexicano por la frontera sur más cercana (…) a petición expresa de la persona extranjera”, por lo que buscan ampliar su plazo a 180 días.

También buscan la FMM otros sudamericanos que han llegado desde Oaxaca con un permiso que les permite transitar por el país durante siete días, o con un oficio de salida por diez días otorgado en Chiapas.

Hasta el viernes habían sido entregados más de 150 permisos temporales por razones humanitarias, y ya había más de 150 en espera de obtenerlo, por lo que además de los aproximadamente 50 migrantes que durmieron ayer ahí, otros llegaron cerca de las 6:00 de la mañana, hasta que fue atendido un grupo y la lluvia que cayó sobre la ciudad obligó al resto a refugiarse.

“Yo ya tengo el permiso, pero ahora no me quieren dar trabajo, voy a los establecimientos y me dicen que en dónde vivo, que como soy venezolano me voy a ir, que necesito una recomendación”, lamentó molesto un hombre que desde la semana pasada forma parte del campamento venezolano instalado a unos metros de río Bravo.