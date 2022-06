Derriban mitos del ‘amor romántico’ en adolescentes

Ciudad Juárez.— La prevención de embarazos adolescentes es uno de los temas que se abordan con el programa ‘Conociendo nuestros derechos sexuales y reproductivos’, estructurado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Priscila Gaytán Soto, jefa de departamento de la dependencia, indicó que el tema pilar de este programa es el de los ‘mitos del amor romántico’, en donde el objetivo es apoyar a los jóvenes a relacionarse con otras personas de forma sana y bajo el respeto.

Contra la violencia

“Es con el objetivo de que las jóvenes y los jóvenes conozcan cuáles son los mitos que se nos han inculcado para aceptar las relaciones afectivas, como: si no te celan no te aman; que me des la prueba de amor, si no, no me amas… las modalidades actuales son tener las contraseñas de las redes sociales, que hace que las relaciones sean basadas en chantajes, manipulaciones y violencia”, explicó.

Estos talleres son exclusivos para los adolescentes de escuelas secundarias y preparatorias. Tal fue el caso de la Escuela Secundaria Federal 8, donde los alumnos y alumnas se beneficiaron con información sobre sus derechos con el fin de que conozcan cómo prevenir situaciones de riesgo y embarazos no deseados, explicó la jefa de departamento de la dependencia.

Otros temas

“También se habla de los riesgos que hay en la adolescencia, como embarazos a temprana edad; no tomamos el discurso que las vidas se arruinan de los jóvenes, sino que el proyecto de vida se modifica, por eso tenemos programas en donde seguimos abogando por que las jóvenes continúen con sus estudios”, detalló Priscila.

“Les hacemos ver ese tipo de cosas, como tener un proyecto de vida que les procure un inicio de actividad sexual más tardía hasta que estén seguros de tomar una relación así y que van a estar listos y listas para aceptar las consecuencias de estos actos”, mencionó.

Gaytán Soto mencionó que las escuelas interesadas en el programa ‘Conociendo nuestros derechos sexuales y reproductivos’ deberán marcar al número de teléfono (656) 629-3300 extensión 53909 para agendar una cita, o acudir a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que se ubican al interior del Parque Central.