Derogan carta de no ingresos al Tribunal

La administración municipal dejará de expedir el certificado de no ingresos al Tribunal para Menores que solicitaban para obtener un trabajo, esto luego de que se apruebe hoy en sesión de Cabildo.

La medida se toma por los derechos de los menores, dio a conocer la directora de Gobierno, Rosalía Mejía.

El punto de acuerdo se presentará por la comisión de Gobernación y consiste en reformar el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, expuso el regidor coordinador de esa cartera, José Ubaldo Solís.

“La idea es generar que un joven de 16 años que quiera trabajar en McDonald's, Burger King, etc., lo pueda hacer con consentimiento de los padres y no tenga que ser con esta carta de no ingreso al Tribunal de Menores porque es contrario a los derechos humanos de los adolescentes”, manifestó el edil.

La directora de Gobierno expuso que actualmente con el reglamento de Reinserción Social para Adolescentes Infractores quedó derogada la carta de no ingresos al Tribunal para Menores, pero el Municipio la seguía expidiendo porque las empresas que contratan a menores la solicitaban.

“Es importante sociabilizarlos, porque muchas de las empresa que le dan trabajo a menores de edad la exigen precisamente para poderlos contratar, entonces hay que sociabilizarlo para que sepan las empresas que ya no es necesidad conforme a la nueva legalidad”, mencionó Mejía.

Agregó que el hecho de expedirlas también violentaba la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, porque esa carta se expedía a quienes tienen 16 años cumplidos y menos de 18.

Dijo que de septiembre del 2018 al 7 de agosto del 2019 se remitieron 3 mil 53 cartas de no ingreso al Tribunal para Menores, cuyo costo es de 169 pesos.

Las cartas se dejarán de tramitar por el Municipio una vez que se apruebe y al día siguiente de que se publique en el Periódico Oficial del Estado, afirmó el regidor Solís.





