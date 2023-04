Depositan en Dios toda su esperanza

Ciudad Juárez.- Pedir por la salud de ella y sus cuatro hijos, fue el motivo por el que Hermelinda Olmos acudió a la celebración del Domingo de Ramos, que se realizó en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde miles de feligreses recibieron la bendición de sus ramos y palmas.

“Cada Domingo de Ramos estoy aquí, es algo bello y hermoso, no hay explicación. Le hago varias peticiones, como poner a mis hijos en su presencia, que no les haga falta su trabajo, que no les falte el pan de cada día… porque uno no puede hacer otra cosa, mas que ponerse en las manos de Dios”, dijo la católica.

El Domingo de Ramos la gente lleva palmas en la mano al ingresar a la iglesia tal como lo dice el Evangelio. Es una recreación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando el Señor entra ahí, montado en un burro y se junta una “gran multitud”, dice.

Frente a la Catedral, se instalaron varios comerciantes que ofrecían a los católicos palmas y ramos con diferentes diseños e imágenes de santos, y fue ahí donde se reunió un gran número de fieles para comprar estos artículos, que posteriormente fueron bendecidos.

María del Socorro González, y su esposo, Juan Rocha Muñiz, fueron otros feligreses que llegaron a la Catedral para bendecir sus palmas, pedir por su salud, así como para pasar un momento de paz y sanación espiritual.

“Por ser Domingo de Ramos venimos a bendecir la palmita, y le pedimos a Dios por la salud, más que todo de nosotros, y para purificarnos un poco”, compartieron.

El obispo José Guadalupe Torres Campos auspició la primera misa del Domingo de Ramos, y habló sobre esta celebración tan importante en la que, de acuerdo con la historia, marca la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén como rey.

“Nos hemos preparado durante todo el tiempo de Cuaresma, en la oración, el ayuno, y la caridad, la limosna, para vivir con fe estos ministerios de salvación, Cristo montado en aquel burrito es aclamado por todos, ¡Osana!, ¡Osana!, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor; también nosotros agitamos esta mañana nuestros ramos, nuestros corazones se agitan”, dijo el obispo en la homilía.

El Domingo de Ramos los creyentes se presentan en la iglesia con ramos de olivo y de palma porque son un símbolo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. La tradición indica que deben colocarse sobre un crucifijo o cuadro religioso para recordar que se trata de algo sagrado.

En la Catedral, las misas se celebraron desde las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.

En el Santuario de San Lorenzo, también se celebró el Domingo de Ramos, y fue ahí a donde acudió María del Refugio Rodelo, junto con su esposo, Clemente, y su hija, María Luisa.

“Este día es muy bonito, yo le pido a Dios que me dé fuerzas en mis pies y que me dé salud, porque he estado mala de mis pies y ya tengo mucho tiempo; me operaron y ya no quedé bien”, expresó la fiel que fue al templo en silla de ruedas, por su situación de salud.

