Deposita su fe en la generosidad ciudadana

Ciudad Juárez.- Juan Tadeo Ojendis Escobedo, de 2 años de edad regresó del Hospital Shriners para Niños, de la Ciudad de México con una órtesis que le sirve como apoyo para que se adapte, y en julio pueda regresar para que le regalen una nueva prótesis, por ese motivo busca la ayuda de la comunidad para reunir la cantidad de 25 mil pesos que le ayudará a regresar otra vez al nosocomio capitalino.

Angélica Escobedo Sida, madre de Juan Tadeo, dijo que su hijo padece de agenesia de manos y pie derecho y simbraquidactilia en pie izquierdo.

La cita la tiene el 11 de julio, y deberá cubrir los gastos que se generen, pero aún no sabe si la estancia en la Ciudad de México excederá más de una semana, ya que a su hijo le realizarán pruebas para ver si ya se adaptó a la órtesis o necesitará más tiempo para que se acostumbre, y tendrá que regresar para que le pongan la nueva prótesis adaptada al hueso, platicó la madre de Juan Tadeo.

Para solventar los gastos del viaje y sustentar los gatos diarios del hogar, Angélica realiza diversas actividades y es apoyada por sus padres debido a que dejó su trabajo como operadora en una maquiladora para darle seguimiento al tratamiento de su hijo.

“Ahorita para solventar los gastos estoy haciendo la rifa de un perfume original, me van a apoyar para hacer una de un tatuaje, también hago rifas de cosméticos y estoy trabajando en un puesto de comida, porque desgraciadamente con esto que ando no puedo ir de lunes a viernes a una maquila, porque no podría pedir permiso para salir más de una semana en el trabajo”, dijo Angélica Escobedo.

Si usted quiere ayudar pude comunicarse al teléfono (656) 750-16-89, o depositar a la cuenta de HSBC 4910-8970-9327-5715.