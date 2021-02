Deportan a 15 connacionales

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Paisanos afuera de una tienda de conveniencia

Ciudad Juárez— Un grupo de 70 personas de nacionalidad haitiana fue retornado ayer a este país a través del puente internacional Zaragoza, informó el Consejo Estatal de Población (Coespo). Junto con ellos 15 mexicanos.

Enrique Valenzuela, coordinador general de Coespo, dijo que es el conjunto de extranjeros más numeroso regresado por esta frontera en el contexto de la pandemia de Covid 19, durante la que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado expulsiones exprés bajo el “Título 42” de su Código de Reglamentos Federales, sobre salud pública.

Esto, a diferencia del Protocolo de Protección a Migrantes, bajo el que, desde enero de 2019, el retorno a México de solicitantes de asilo incluyó fechas para audiencias en cortes de migración del vecino país.

Dirvin Luis García, jefe del programa de Atención al Migrante de Coespo, agregó que el contingente fue recibido en tres partes junto con otros 15 mexicanos.

“Recibimos la notificación de que se regresaba un grupo de haitianos; ahorita, preguntando con las personas, más o menos tienen entre cuatro y cinco días en la ciudad, habían llegado desde Matamoros y desde Tijuana, y pretendieron o ingresaron de forma irregular por Ciudad Juárez”, dijo García.

“Algunos de ellos, cabe destacar que ya tienen su tarjeta de residencia permanente, ya tienen un estatus legal en México y la composición son familias con niños niñas y adolescentes”, agregó el funcionario.

Por separado, el Gobierno federal de Estados Unidos informó que el grupo fue expulsado bajo el Título 42, y que es adicional a otro de 54 personas encontradas el martes cruzando la frontera de manera ilegal en el sector de El Paso.

“Podemos confirmar también que un grupo adicional de 86 personas que entraron de manera ilegal a través de El Paso, Texas, fueron también expulsadas hoy (ayer) bajo el Título 42. La salud pública y mantener segura a nuestra fuerza de trabajo, para incluir a aquellos en nuestra custodia, es nuestra prioridad número uno”, indicó Landon Hutchens, oficial de Asuntos Públicos de la oficina en El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, sus siglas en inglés).

“Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso se han encontrado con más de 61,000 personas de más de 43 países que han hecho una entrada ilegal a los Estados Unidos”, agregó la información remitida a este medio por CBP.

Son recibidos en Espíritu Santo

Los datos de la Coespo agregan que 36 de los extranjeros pudieron ser canalizados al albergue Espíritu Santo, ubicado en la colonia El Granjero y que funciona como “filtro” para que los migrantes pasen el periodo de 14 días de monitoreo por la pandemia, mientras que el resto se internó en la ciudad por sus medios.

“Destacamos que no traen zapatos, vienen en sandalias; algunos no traen calcetas, detectamos que no han tenido algún alimento, tuvieron un snack en el centro de detención, vemos también que no traen chaquetas ni abrigos”, dijo García.

Poco después de las tres de la tarde, migrantes mexicanos que fueron regresados señalaron haber sido interceptados por dos agentes de la Patrulla Fronteriza alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando intentaban cruzar a Texas a través de las inmediaciones del cruce internacional, ubicado en la parte oriente de Juárez, y haber ingresado en México al mediodía.

Los connacionales fueron abordados en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada en una plaza comercial contigua al puente, donde declinaron dar nombres o mayor información que el provenir de estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y tener alrededor de dos semanas hospedándose en esta frontera en espera de cruzar a Estados Unidos.

“Dicen que allá está mejor en sueldo. Yo no conozco. Más que nada es para experimentar”, comentó uno de ellos, de 28 años, originario de Zaachila, Oaxaca.

