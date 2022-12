Deportado y herido pide ayuda en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.— Con 15 esquirlas que recibió en distintas partes del cuerpo después de haber ingresado a Estados Unidos por Ciudad Juárez y haber sido expulsado bajo el Título 42 a través de Matamoros, el venezolano Jesús Gregorio Ángel pidió el apoyo de las autoridades u organizaciones sociales para poder recuperarse y trabajar.

“Yo vine a trabajar, y así no puedo trabajar, me duele mucho. Eran 16, ayer (miércoles) sólo me sacaron una, tengo 15 adentro. En la noche los pastores me llevaron al Hospital General pero no me recibieron”, relató el sudamericano de 31 años de edad, quien busca recuperarse para poder enviarle dinero a su esposa y a sus cuatro hijos.

Después de mostrar sus heridas en la planta del pie derecho, el muslo y el fémur, además de asegurar que le dispararon también en el área del sistema reproductor, por lo que le preocupa que pueda tener problemas para orinar, narró que en Venezuela ganaba 50 dólares mensuales como policía nacional, por lo que hace tres meses decidió seguir el camino de muchos de sus paisanos y salió hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor para su familia.

Hace aproximadamente 25 días él y su amigo de 23 años de edad llegaron a Ciudad Juárez, en donde fueron acogidos por los pastores del Ministerio Guerreros de Jehová, en la colonia Bellavista, pero cuando cruzaron el río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos, ambos estuvieron detenidos cuatro días y luego fueron expulsados a través Tamaulipas.

“Nosotros nos entregamos hace como veintipico de días, nos deportaron, nos mandaron pa’ Matamoros, después que nos mandaron pa’ Matamoros nos sacaron a Ciudad de México. Como nos quitaron toda la plata, nos dejaron sin nada, tuvimos la decisión mi amigo y yo de tomar el tren, La Bestia. Y, viniendo en tren, en La Bestia, nos atracaron; a mí me dieron un tiro con la escopeta y ahorita me está afectando”, relató.

Dijo que el ataque ocurrió cerca de Querétaro, cuando buscaban regresar a Ciudad Juárez, y además de dispararles les robaron todas sus pertenencias. A su amigo le quitaron su Fórmula Migratoria Múltiple (FFM) que les permite estar 180 días en el país, pero Jesús la había encargado en esta frontera.

“Era una banda delictiva, delincuentes, eran tres personas que se subieron armadas con escopetas y empezaron a disparar a lo loco, a todos los descargaron y todo nos lo robaron. Y ahí quedamos sin nada”, narró.

“Pa’ llegar aquí sí nos costó, porque yo dormí cuatro días en una terminal, esperando una ayuda para poder llegar hasta aquí hasta Juárez otra vez, y con todo lo que yo pasé dormí así, así como estaba todo tiroteado, aguantando fríos, aguantando hambre, ya ahorita se han puesto más las cosas estrictas pa’ llegar aquí hasta Ciudad Juárez, muchos retenes de Migración, al que no traiga papeles lo deportan otra vez pa’trás”, aseguró. Debido a las heridas que aún tiene, Jesús tenía que ser cargado en la espalda por su amigo, a quien los delincuentes le quitaron todo.

No lo atienden en el Hospital General

Ambos se encuentran nuevamente en el Ministerio Guerreros de Jehová, en donde los pastores les dan refugio, pero aunque la noche del miércoles lo llevaron al Hospital General debido al dolor que tenía no fue atendido.

“Casi no puedo caminar, mi familia no sabe, y aquí pues los pastores son los que me están ayudando con medicamento. Aquí estoy luchando, gracias a Dios yo estoy vivo. Pero no me quieren atender, ayer (miércoles) fui al hospital (Centro de Salud Todos Somos Mexicanos), me retiraron una sola (esquirla) de 16, tengo toda la pierna… y entonces me mandaron pa’ otro hospital, pa’ el Hospital General, pero no me quieren atender, no sé cuál es el problema, ayer me vine botando sangre”, comentó.

Dijo que cuando se le pasó la anestesia que le pusieron en el centro de salud comenzó a vomitar del dolor, por lo que a las 11:00 de la noche los pastores lo llevaron al Hospital General, pero no lo recibieron y él no pudo regresar ayer por su propio pie.

“Me mandaron a otro hospital, uno general, pero anoche estuve por allá, pero eso es increíble, no te van a atender así como tú piensas que te van a atender, me dijeron que fuera en el transcurso del día, que hay que esperar a que te den cita, que eso dura de una a dos semanas. Imagínense, el pie yo no lo siento, tengo el pie hinchado. Una de las municiones la tengo arriba de un tendón y me está afectando el pie completo, entonces no se me quita la hinchado, entre más camino más se me pone peor”, dijo.

Jesús lamentó que el Gobierno de Joe Bien lo haya expulsado con el argumento del Covid-19, ya que si le hubieran permitido solicitar el asilo no hubiera sido atacado.

“Yo tengo dos hijos pequeños que son mellizos, hembra y varón, de 2 añitos, ellos necesitan leche, necesitan pañales, yo no tengo plata y así no puedo trabajar. Vean mi caso, yo lo que quiero es un futuro pa’ mi familia”, pidió el venezolano a la Secretaría de Salud de Chihuahua y a las organizaciones sociales.