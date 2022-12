‘Dependerá de ciudadanos el regreso del cubrebocas’

Ciudad Juárez.— La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud en el estado de Chihuahua, Mirna Beltrán Arzaga, conminó a los habitantes de Ciudad Juárez y el resto de esta entidad a reforzar las medidas de prevención, toda vez que de las acciones de todos dependerá el regreso o no a la obligatoriedad de los cubrebocas, medida que –de seguir al alza las cifras de la Covid-19– podría reconsiderarse por el Consejo de Salud.

En medio de la elevación de incidencias del SARS-CoV-2, que avanza con su sexta oleada en todo México, la profesional apuntó que de momento las condiciones en el territorio aún no han forzado a esta situación. Sin embargo, la experta fue muy puntual en que el control de la contingencia no solamente recae en las autoridades, pues el comportamiento de la pandemia es marcado por las acciones de la sociedad.

“Recordemos que en temporada invernal los virus no desaparecen. Ahorita hemos notado que han aumentado las enfermedades respiratorias, sobre todo influenza. Ha crecido de una manera acelerada. También Covid-19 ha ido en aumento en las últimas semanas, pero esta última semana vimos que decreció 13 por ciento. Eso no significa que no vaya a seguir aumentando, que sí lo esperamos”, externó.

Beltrán Arzaga resaltó que –si bien no son de uso forzoso– la Secretaría de Salud estatal nunca ha dejado de recomendar el empleo de las mascarillas, pues es sabido que coadyuvan a frenar las incidencias graves. Manifestó que se aproximan las festividades por Navidad y Año Nuevo, por lo que apeló a que impere la cordura y la responsabilidad, puesto que así se salvaguarda el bienestar general y se gana terreno al virus.

“Durante estos años se han creado una serie de mecanismos y herramientas jurídicas que nos han permitido a las instituciones ir tomando las decisiones de conformidad con el riesgo. Ustedes recordarán que se reformó la Ley del Cubrebocas y dieron la atribución específicamente al Consejo estatal de Salud para que, en el momento que se requiera, podamos volver a instalar esta medida”, puntualizó Beltrán Arzaga.

Destacó que en las próximas semanas se espera que continúe el repunte. Ante ello, sugirió que a la par del uso de mascarillas (sobre todo en los infectados), se procure la sana distancia y la higiene constante. Llamó a evitar próximos brotes por el coronavirus y del H1N1, pero confió en que la comunidad haya aprendido durante este período cursado a transitar por la vida manifestando una conciencia preventiva.