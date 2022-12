Denuncian vecinos otro bar clandestino

Ciudad Juárez— Tras la denuncia pública realizada el lunes anterior por residentes del fraccionamiento Campestre Senecú contra el bar clandestino identificado como “La Mansión”, residentes de Infonavit San Lorenzo expusieron padecer el mismo problema, con un negocio identificado como “Bar Clandestino”.

Amparados en la clandestinidad, los propietarios del negocio que opera en una vivienda supuestamente han evadido inspecciones por parte de la Oficina de Gobernación y la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

PUBLICIDAD

“Cuando realizamos los operativos durante tres fines de semana seguidos nunca nadie salió para identificarse como dueño; cuando hacíamos presencia, inclusive, ya nadie salía ni entraba del domicilio”, explicó Alejandro Jiménez, titular de Gobernación en la Zona Norte.

De acuerdo con la versión de los quejosos en esta vivienda, que aparece en el Google Maps como “Bar Clandestino” sobre la calle Laguna de Tamiahua, los “after” inician a partir de las 2:00 de la madrugada y terminan hasta las 7:00 y 8:00 de la mañana.

“Somos muchos los vecinos molestos por la operación de este negocio que le llaman Casa Azul o Pool House. Ni Gobernación, ni Municipio, ni las policías, nadie le hace nada”, denunciaron a El Diario empleados estatales que solicitaron el anonimato por temor a represalias de los operadores del negocio, que presuntamente están vinculados con la delincuencia organizada.

Explicaron que la autoridad municipal nada más levanta el reporte y mandan patrullas para estar vigilando.

“Luego nos dicen que vayamos a Fiscalía de Distrito Norte a interponer la denuncia. Ya en Fiscalía no me quisieron admitir la denuncia, me quejé y me enviaron a Control Interno, un agente investigador me dijo que efectivamente saben del caso pero no pueden hacer nada porque es una propiedad privada y no se comete supuestamente ningún delito”, narró uno de los afectados.

Al acudir a Gobernación del Estado le dijeron que tampoco pueden hacer nada porque el lugar no tiene permiso para operar y ellos sólo proceden contra negocios con permiso.

“En los dos lugares, Fiscalía y Gobernación me confirmaron que el dueño de ese lugar tiene varios bares en la ciudad y lo tienen identificado, pero no le pueden hacer nada”, agregó el quejoso.

Los afectados urgieron un alto a la impunidad que ronda este tipo de negocios, ya que no son días, ni meses, sino años en los que han operado al margen de la ley, sin que ninguna autoridad frene esas actividades.