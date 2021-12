Denuncian vecinos mala calidad del agua

Ciudad Juárez.— Agua sucia, baja presión y mal olor son algunos de los problemas que reportaron los vecinos de la colonia Hidalgo y zonas cercanas durante más de una semana. Manifestaron que han dado aviso a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pero no ha atendido al llamado.

Mary Velázquez, vecina que vive en la calle Colombia, indicó que siempre han sufrido de baja presión en el agua, pero que en esta ocasión el problema es más grande, ya que provocó intensos olores a drenaje durante las mañanas.

“Los recibos salen de mil o 600 pesos, no hay límite de pago, cuando yo llegué pagaba 200 pesos, y para estar pagando por esto, no se me hace justo porque estoy pagando doble, porque estoy comprando garrafones de agua para la comida, lavar trastes, para lavarles las manos a los niños…”, expresó Mary.

Agregó que el desperfecto comenzó el pasado jueves, cuando el agua empezó a salir de color café, y al notar que pasaron las horas y el problema continuó, decidió llamar a la JMAS para realizar el reporte durante la mañana del viernes, y hasta el momento no ha tenido respuesta ni solución al desperfecto.

“Yo sí he reportado, pero no hacen nada, pero el recibo sí llega puntual. El reporte se hizo desde el viernes pasado y nadie hace nada”, apuntó la vecina.

Otros vecinos del sector expresaron que el servicio del agua se va una vez al mes por lo menos durante una hora, y en esta ocasión el problema ocasionó que sus bóilers se descompusieran, la ropa se les manchara y los escusados se llenaran de sarro.

“Estamos comprando garrafones de agua para la comida, para lavar trastes… porque esto no nos sirve, los baños quedan muy feos por dentro, como si tuvieran sarro. Tenemos miedo que se nos pase la tubería del agua e incluso mi nuera ayer lavó y se echó a perder la ropa blanca”, dio a conocer Mary.

Sergio Nevárez, director de la JMAS, dijo que ya recibieron el reporte, se están preparando para acudir y comenzarán con los trabajos en la colonia Hidalgo para darle solución a este problema.