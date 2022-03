Denuncian transportistas presunta extorsión

Ciudad Juárez.— Líderes transportistas denunciaron a inspectores de Transporte por “extorsiones” hacia los conductores, caso que, de acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Ricardo Tuda, será investigado para cesar al personal que haya incurrido en malas prácticas.

Tuda Vargas indicó que el pasado miércoles, tanto él como el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez Juárez, fueron abordados por Édgar Olivas, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), cuando salían de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo en la ciudad de Chihuahua, para informarles sobre las presuntas extorsiones de las que son víctimas los conductores por parte de elementos de la Dirección de Transporte.

PUBLICIDAD

Según trascendió, el representante de Conatram aseguró contar con pruebas gráficas del mal actuar de los inspectores de Transporte; dichas pruebas fueron solicitadas por la autoridad, sin que éstas hayan sido entregadas hasta ayer por la tarde.

“Lo que se nos informó fue que un inspector estaba solicitando cantidades de dinero a cambio de no multar a los transportistas, el señor Olivas dice tener las pruebas pero no las ha presentado, incluso ya se tuvo comunicación con él hoy (jueves) y dice que no las tiene a la mano, lo que demerita su denuncia, ya que él se comprometió a mostrarlas”, comentó Tuda. Respecto a si esta denuncia provocará una revisión a fondo en el personal de Transporte, el funcionario explicó que la dependencia se encuentra en una constante verificación de perfiles para conocer las áreas donde se deban hacer modificaciones, principalmente en la plantilla de inspectores.

“Estamos en una revisión continua, y en caso de encontrar anomalías se procederá inmediatamente; en el caso de la denuncia, seguimos a la espera de las pruebas, que, de ser contundentes, culminará con el cese inmediato del personal que haya incurrido en prácticas que están prohibidas por la ley y por esta instancia a la que represento”, agregó.

En las denuncias hechas por parte de los transportistas, el presunto inspector involucrado solicitaba cantidades de entre 5 y 9 mil pesos a los afectados luego de interceptarlos en una zona que, de acuerdo con la Conatram, no le corresponde a Transporte del Estado sino a jurisdicción federal.