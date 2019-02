Denuncian tala inmoderada en la ciudad

Ciudad Juárez- Preocupado por lo que pudiera representar una tala inmoderada de árboles, el ambientalista Francisco Caballero documentó de manera voluntaria al menos seis puntos de la ciudad donde se han realizado estas prácticas de incluso hasta cortes para leña en vía pública.

“Es algo ocurrente, que ya tiene años, está pasando y nadie lo controla, por el otro lado hay quienes invitan a la reforestación, a la sustentabilidad de la vida vegetal en cuestión de ahorro de agua”, dijo.

Añadió que pese a los esfuerzos de asociaciones ecologistas y que ciudadanos particulares hacen por cuidar los árboles, personas fuera de la ley los quitan sin control, lo que representa una pérdida en la inversión de años.

Ejemplo de ello, señaló que es sobre la avenida Tecnológico, metros antes de la calle Francisco Baca Gallardo, sitio donde antes había especies de vegetación, como árboles mezquites en un terreno y fueron talados para la construcción de una farmacia.

A través de fotografías, Caballero, mostró una parte en construcción de dicha obra donde se aprecia troncos de árboles sobre la banqueta, y un cuadro de tierra donde anotó que ahí se encontraban las especies, pero al dar un recorrido por la zona, se observa que la construcción total de dicho negocio no contempla vegetación alguna.

“Está tipificado que no puedes cortar un árbol en la calle”, dijo, y señaló que por cuestiones estéticas, no se le da su lugar a los árboles y vegetación, que es cortada a veces a mansalva y a machetazos.

Otros puntos donde ocurre la problemática, el ambientalista los identificó en Ignacio de la Peña y Venezuela, bulevar Óscar Flores entre las calles Casas Grandes y Baca Gallardo, Ignacio de la Peña y Panamá y en la avenida 16 de Septiembre esquina con Honduras.

El Diario solicitó entrevista a la directora de Ecología Municipal y al titular de la Dirección de Parques y Jardines, pero hasta el cierre de edición no se dio respuesta a la solicitud.

Caballero expuso que son distintos órganos municipales como mantenimiento de vías, Servicios Públicos y Parques y Jardines, entre los que se nota una descoordinación para emitir multas y controlar que los ciudadanos particulares no quiten árboles a través de la negociación.

“Desde que dan un permiso de construcción falla todo y ya nada más pasas por una calle donde había cuatro árboles y ya están hechos leña, no hubo castigo, no hubo multa, no hay educación, nadie se beneficia, al contrario, se perjudicó la ciudad”, explicó.

El entrevistado comentó que es necesario cuidar lo que existe y que los ciudadanos pongan ideas sobre la mesa para exponerlo ante el presidente municipal y pedir al Cabildo el respeto a las leyes urbanas.





[email protected]