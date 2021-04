Denuncian supuesta tortura de policías

Ciudad Juárez— Después de tres días de encierro, acusados falsamente de haber participado en una ejecución ocurrida el sábado pasado en la colonia Galeana, Jesús De la Luz P. L., y Nayely G. M., ambos de 26 años de edad, obtuvieron su libertad ayer en la delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR).

Familiares de la pareja denunciaron que fueron detenidos la madrugada del domingo pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes presuntamente los torturaron e incomunicaron por varias horas, además de que los grabaron con un teléfono para que se confesaran culpables de una ejecución ocurrida en la calle Rafael Velarde y Zihuatanejo.

Tras salir de la FGR denunciaron que policías preventivos al mando de un comandante de apellido Tokoli, los mantuvo encerrados en un cuarto de concreto que está a un lado del Cerecito (viejo Tribunal para Menores), donde los golpearon para que confesaran un delito que no cometieron.

Inicialmente los acusaron de la posesión de un revólver y de una pistola calibre 9 milímetros, pero ante la FGR los acusaron sólo de la posesión de un revólver, con seis balas, indicó Jesús De la Luz.

Dijo que los preventivos querían que confesara que pertenecía a un grupo delictivo y que se dedicaba al crimen organizado, que lo amenazaron con matarlo y por ello va a interponer una denuncia por los delitos de abuso de autoridad, amenazas y lesiones.

La mujer señaló que los preventivos hacían todo lo que les ordenaba un comandante de apellido Tokoli, “que a toda costa quería que le dijeran si tenían armas o droga”.

Comentaron que ya tienen representación legal y que van a acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para interponer una queja formal contra los agentes que llevaban las unidades con los números cubiertos con cinta adhesiva.

Personal de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal manifestó que la detención se dio tras un señalamiento directo de un testigo, pero será la Fiscalía del Estado la que determine su responsabilidad o no en el homicidio.

Por su parte, el fiscal para el Distrito Norte, Jorge Nava López, informó que no se les dio aviso de la detención y que no se hizo cotejo del arma qué presuntamente les hallaron, por lo que no se puede determinar su participación en el homicidio.