Denuncian muerte de una decena de gatos

Ciudad Juárez— Al menos diez gatos han sido aparentemente envenados en las últimas tres semanas en el fraccionamiento Rincones de Cartagena, denunció un vecino, quien indicó que los felinos vivían en la calle, pero uno de ellos tenía dueño.

Agregó que varios habitantes del lugar los cuidaban y alimentaban, y de pronto empezaron a ver algunos muertos en la calle y otros desaparecieron.

La directora de Ecología, Margarita Peña Pérez, afirmó que la dependencia investigará el caso y si efectivamente se comprueba el atentado se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por maltrato animal.

Un residente del sector, quien solicitó no publicar su nombre por seguridad, dijo que en una parte del residencial hay un parque donde siempre estaban diez gatos que una vecina alimentaba en las mañanas y en las tardes.

“Y un día empezaron a amanecer muertos”, mencionó.

Afirmó que de esos diez gatos ya no hay ninguno, y él ha visto los cuerpos de cuatro animales sin vida en la calle.

Agregó que, debido a la situación, mandó a hacer una pancarta donde se especifican las multas que marca el Código Penal del Estado por maltrato animal y la colocó en la zona del fraccionamiento donde han estado desapareciendo los felinos.

“Como yo no pertenezco a aquella calle y no conozco a esos vecinos, no sé si allá sospechen de alguno, y no se animan a denunciarlo para no hacer problema vecinal”, anotó.

Agregó que el pasado jueves encontró a otro gato muerto y con el apoyo de los residentes se reunió dinero para mandar a hacer una autopsia y determinar la causa del deceso, cuyo resultado se lo entregarán la semana próxima.

Explicó que a una gata que mataron la enterró en su jardín, porque, aunque estaba en la calle, él la había esterilizado para que ya no se reprodujera.

Agregó que además de esa gata, con la cooperación de otros vecinos habían logrado esterilizar a varios felinos.

Aseguró que tomó fotos a los cuerpos de los animales y también grabó a uno con espuma en la boca que se estaba convulsionando, los envió a una veterinaria y le comentaron que es muy probable que hayan muerto por envenenamiento.

Las denuncias por maltrato animal se dividen en dos tipos: omisión de cuidados y hechos violentos, como golpes, muerte o abuso, que el Código Penal del Estado de Chihuahua tipifica como delitos y se puede judicializar.

Los artículos 365 y 366 establecen que, por cometer actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal de compañía o doméstico, o causarle la muerte, se impondrán de 6 meses hasta 2 años de prisión y multa de hasta 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que equivalen a 22 mil 405 pesos.

En este caso, si ningún vecino interpone la denuncia, corresponde hacerlo a la Dirección de Ecología del Municipio, por maltrato animal, cuyo delito se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

La directora de Ecología dijo que hasta el momento la dependencia ha revisado dos casos de este tipo en diversas colonias, pero en uno de ellos se determinó que los gatos murieron por infección intestinal, y en otro los animales estaban enfermos, un vecino les dio una medicina y eso les provocó la muerte.

