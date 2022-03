Denuncian maltrato a adultos mayores en transporte

Ciudad Juárez— Maltratos en el transporte público a los adultos mayores fueron denunciados por Sara Ortiz Soto, representante de 71 grupos adheridos al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, en la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor.

“Los adultos mayores se quejan que si los llegan a ver con un bastón, no se diga con andador, no los van a levantar y ahí pueden quedarse esperando una hora, dos horas, al grado que hay muchos adultos mayores que mejor se regresan a la casa o hacen el gasto de pedir un Uber, pero no saben manejar las redes sociales”, mencionó.

Dijo que debido a esta situación, para ellos es imposible llegar a la cita con su médico o al lugar a donde vayan, “porque simplemente el chofer no quiso levantarlos, porque el chofer sabe que le van a pagar la mitad del transporte y que va a perder el tiempo en que se suba”.

Ortiz Soto solicitó la presencia del director de Transporte Público del Estado, Ricardo Tuda, en la siguiente reunión del Consejo Consultivo para exponerle la situación por la que atraviesan los adultos.

“Que venga y escuche de viva voz para realmente cambiar las cosas y que realmente nos pongamos a trabajar, para que el adulto mayor sienta que ya no es discriminado y se le trate con dignidad, ésa es la propuesta que acabo de hacer”, afirmó.

Dijo que por ley, los primeros cuatro asientos de los camiones urbanos del transporte público se deben designar a personas vulnerables, como mujeres embarazadas, mujeres con niños, discapacitados y adultos mayores, que no ocurre en esta ciudad.

“Pasan y pasan administraciones, pasan los años y yo nunca he visto un solo camión o rutera que esté identificada con esos logotipos o colores, que esté identificada que es para adultos mayores o para grupos vulnerables”, mencionó.

“Desgraciadamente no vemos voluntad política, hay voluntad, pero luego se deja el tema y las cosas siguen pasando, esto ya tiene años, de hecho toda la vida ha sido así. Entonces yo pretendo que con mi lucha de 12 años las cosas empiecen a cambiar”, expresó.

Ortiz Soto agregó que otras quejas son que cuando al fin los adultos consiguen que los suban al camión, el chofer no espera a que se sienten y arranca la unidad, y van trastabillando o cayéndose.

“Las quejas también son por el trato que les dan, los tratan mal, les hablan mal, es un trato indigno”, subrayó.

El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Yair Hernández, indicó que el marco operativo existe, pero hacen falta cursos de sensibilización y capacitación para los operadores, aunado a que ya se contempla anexar a la Ley de Transporte Público la certificación de los choferes.