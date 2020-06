Denuncian fuga de aguas negras en la Chaveña

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Chaveña denunciaron que tienen más de un año con una fuga de aguas negras, las cuales ingresan a los domicilios provocando problemas de higiene.

Aseguran que son más de 50 reportes los que hasta el momento han interpuesto ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sin que hasta el momento hayan tenido respuesta.

El desperfecto se encuentra en la calle José María Uranga, entre Globo y Carlos Adame, en donde se observa una alcantarilla de la que brotan aguas negras que recorren varias cuadras.

“Con lo del Covid se puso peor, porque yo creo que todos usamos más agua para lavarnos las manos y para bañarnos y todo el día corren las aguas negras, y ahorita en el calor ya se imaginará lo que es aguantar el olor todo el día, dijo Luis Arturo Espinosa, vecino del lugar.

Indicó que el agua empieza a brotar a mediodía y hasta las 5:00 ó 6:00 de la tarde se convierte en arroyo.

Guadalupe Alférez, otro de los vecinos del lugar, asegura que es uno de los más afectados debido a que el agua se mete a su vivienda por el baño.

“El baño de abajo no lo puedo usar para nada, le tengo una garra en la regadera, si no me estaría inundando toda la casa”, señaló.

Indicó que el brote de la alcantarilla tiene unos 3 años, pero desde hace tres meses empeoró.

Asegura que en los últimos días ha interpuesto reportes diarios a la descentralizada sin recibir respuesta.

“Si he hecho más de 50 reportes son pocos, sin contar los que hacen los demás vecinos. Yo hablo diario porque, como le digo, soy el más afectado, todos por los fuertes olores, pero yo porque se mete a mi casa”, refirió.

Algunos de los números de reportes que han realizado son 768519, 890199, 164850-1, 165445-1, según indicaron.

