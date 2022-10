Denuncian fuga de agua en vivienda abandonada; tiene una semana

Ciudad Juárez.- Habitantes del fraccionamiento Colinas del Norte, solicitaron la intervención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pues desde hace alrededor de una semana existe una fuga de agua potable a las afueras de una vivienda abandonada.

Quejosos refirieron que el agua proviene del área del medidor del domicilio marcado con el número 10155 de la calle Chemizo, y aunque han tratado de controlar la fuga, no han podido y el agua ya recorre varias cuadras hasta llegar a un arroyo.

“Tiene días así y no sé si a nadie le interesa o porque no han hecho nada hasta los propios vecinos que viven a un lado de la casa, ojalá la Junta de Aguas pueda ayudar a que no se riegue más agua, de por si es poca y desperdiciándola, pues no (sic)”, refirió una comerciante que se apuesta en un parque ubicado a tres cuadras del lugar y por donde pasa el agua proveniente de la fuga.