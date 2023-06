Denuncian fuga de agua en pozo de la JMAS

Ciudad Juárez.- Vecinos del Infonavit Casas Grandes reportaron una fuga de agua en un pozo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Se trata del Pozo 119, ubicado en la calle Rafael Muñoz, a pocos metros del cruce con Valentín Fuentes, del fraccionamiento citado con anterioridad.

El escape del vital líquido se origina de una manguera conectada a una válvula la cual está unida al sistema de tubería del subsuelo.

Acorde con vecinos, notaron la presencia de esta fuga desde la mañana del sábado y mencionaron que el personal de la descentralizada no ha acudido a realizar la reparación, sin embargo, no fue encontrado número de reporte generado, ya que la vecina que realizó dicho llamado no estaba en su domicilio.

Gran parte del agua potable que escapa cae al Parque Valentín Fuentes y en menor medida fluye a la carpeta asfáltica.