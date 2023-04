Denuncian fraude en elecciones

Ciudad Juárez.— La candidata derrotada en la elección de la nueva mesa directiva de la Asociación de Periodista de Ciudad Juárez (APCJ), Lidia Gallardo Castro, denunció irregularidades en la organización de la jornada electiva y afirmó que el vocero de la Delegación del Bienestar, Manuel del Castillo Escalante, le pidió desistir de la competencia.

“Desde el principio Manuel del Castillo me dijo que me quedara en segundo lugar, les dije que no y que iba a contender, otro compañero confirmó que todo estaba arreglado”, dijo en entrevista.

“Ellos tenían meses trabajando para que Eduardo Borunda quedara en la elección directamente, cuando entro les cambia el panorama. No fueron equitativos y hubo muchas irregularidades (…) Votaron personas que no pagaron cuotas, se hizo un censo de los agremiados un día antes, había facturas que muestran que la directiva se fue a comer con la planilla ganadora días antes de la elección”, agregó.

Dijo que, luego de que se conocieron los resultados de la elección interna, analizará si impugnará el proceso.

“Me faltó malicia, estamos en un sistema en el que el compañero (Borunda Escobedo) no es periodista, la asociación está en las manos de los mismos. Todavía no he decidido (impugnar) porque estoy asqueada”, comentó Gallardo Castro.

Por su parte, Del Castillo Escalante afirmó que tuvo contacto con Gallardo Castro, solicitándole que se uniera a la planilla que al final ganó el sábado.

“Ella me habló para pedir consejo, que tenía inquietud de lanzarse. Le di una serie de ideas en beneficio de la asociación y le dije que ya había un grupo trabajando a favor de Borunda y le pedí que se sumara con Lalo (Eduardo Borunda), y ella se negó refiriendo que tenía ganas de participar”, comentó luego en entrevista; “le sugerí que uniéramos las dos planillas”, agregó.

Eduardo Borunda Escobedo, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), fue electo para presidir el organismo por el período de 2023-2025 en una elección interna el sábado.

La planilla Unidad y Desarrollo, encabezada por Borunda Escobedo, obtuvo 37 votos a favor, mientras que la planilla Es Tiempo de Cambio de Gallardo Castro, alcanzó 30 sufragios, además un voto resultó nulo, informó el actual dirigente del organismo, Rosendo Gaytán.

En la votación, que duró un par de horas, participaron 68 periodistas agremiados a la organización, agregó.

Se prevé que la planilla electa tome protesta el próximo 7 de junio, en el marco de la celebración del certamen de la Columna de Plata, adelantó.

La planilla ganadora está integrada por Jesús Alfredo Varela, Héctor Javier Mendoza, Claudia Bañuelos, José Ávila Cuc, Oscar Vázquez, Nora Sevilla, Ana Bertha Paredes, entre otros comunicadores.

“Es una planilla plural en la que la gran mayoría de las mujeres fueron consideradas para carteras importantes, somos una planilla incluyente en donde los medios de comunicación están representados en su mayoría”, apuntó Borunda Escobedo.