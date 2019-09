Denuncian fraude en crédito de autos

Al menos 80 personas denunciaron haber sido defraudados por la empresa FAMSA a través de su programa “Auto FAMSA”, que ofrecía el crédito de un vehículo, para lo cual, de acuerdo al contrato, se realizaba el pago de un enganche en mensualidades tal y como se realiza en una agencia.

Aunque les indicaron que en un periodo de tres meses se les entregaba el automotor para seguirlo pagando, este no les fue entregado y en la tienda les mencionan que el programa sufrió una “reestructura”.

A pesar de que los afectados piden que se les devuelva el dinero que ya han abonado, en cantidades que van desde 11 mil hasta 50 mil pesos, dependiendo el tiempo que tiene pagando cada persona, les indican que el contrato no puede ser cancelado, ya que, de acuerdo a lo que ellos firmaron, de cancelarse no se les devuelve el dinero, por lo que deben seguir pagando sin que se les entregue el carro.

Lo anterior a pesar de que algunos de ellos tienen casi un año realizando las mensualidades, según indicaron.

Desesperados por no tener respuesta, se reunieron ayer miércoles en la sucursal ubicada en Plaza las Torres, sin embargo aseguran que los asesores financieros que los atendían y que llevaban el proceso de sus créditos ya no trabajan en esa empresa y fueron despedidos debido a que el programa no se realizó.

“Adquirimos un crédito de Auto FAMSA, en el mes de noviembre yo me acerqué a las oficinas de Plaza Juárez para tramitar el crédito y el vendedor no sé por qué me dio información falsa, nos hizo creer que era muy fácil y rápido el crédito con ellos, me pidió que depositara una mensualidad de 4 mil 113 pesos, se hizo el depósito y me dijo que en enero tenía que dirigirme a Gran Patio Zaragoza a llevar toda la papelería, sino que la licenciada de ahí nos traía con puras trabas”, mencionó Salvador Hernández Arenas, uno de los denunciantes, quien mostró los documentos.

Dijo que, el volante decía que no pedía Buró de Crédito, aval, comprobante de ingresos, pero todo se alargó por meses y les fue pidiendo todos esos documentos, sin que hasta la fecha les den una solución, pese a que han tenido que pagar mes con mes.

“A todos los empleados que estaban con el crédito ya los corrieron, prácticamente dicen que ya va a desaparecer este departamento, pero ellos dicen que no”, agregó.

Francisco de Jesús Rodríguez, otro de los afectados, quien pretendía comprar el vehículo para su hija que es madre soltera, indicó debido a que su trabajo es informal, en FAMSA le dijeron que abriera una cuenta y se registrara ante el SAT para adquirir el crédito, lo cual hizo.

“Me dijeron, dé el enganche y tres pagos, y si en tres pagos no sale usted sorteado, nos vamos directamente por el carro, todos los requisitos que pidieron se los di, me dijeron que siguiera dando los pagos, llevo seis pagos, aquí están comprobados (mostró el folder con todos los recibos), me dijo la licenciada Graciela la semana pasada, dé este pago y traiga el estado de cuenta del banco para que se vaya, su crédito ya fue autorizado, pague del 1 al 3, esta mensualidad que es la sexta, no la tercera, y el miércoles 4 viene conmigo para decirle cuándo es autorizado ya la compra del carro, lo voy a llevar a que elija su carro”, mencionó.

Francisco realizó seis pagos de 3 mil 300, más 4 mil 700 de enganche, un total de 24 mil 500 pesos.

Eduardo Hernández, dijo que su contrato con Auto FAMSA inició en noviembre de 2018, para lo cual le dijeron que para adjudicarle el vehículo tenían que dar una primer mensualidad de 4 mil 113 pesos, al mes tenía que dar el enganche de 24 mil 678 pesos para la adjudicación del vehículo, pero les dieron como plazo máximo seis meses, sin que hasta el momento se los hayan entregado.

“Mes con mes nos piden estados de cuenta para comprobar ingresos, los cuales se les llevan y ellos no han cumplido con su parte, ahorita nos dicen que hay reestructuración en ese departamento y que no nos pueden resolver”, señaló.

Cabe mencionar que, al percatarse de la presencia de El Diario, la sucursal de Plaza las Torres cerró sus puertas con llave y pidió apoyo a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para impedir el acceso a los medios de comunicación.

El Diario se comunicó con Graciela de la Cruz, la licenciada que varios de los afectados mencionan que llevaba el proceso de sus créditos y que ya fue despedida, sin embargo no quiso dar declaraciones al respecto.

Hasta el cierre de esta edición, no se había logrado establecer comunicación con directivos de esa empresa a nivel nacional.

Los afectados mencionaron que acudieron ante la Profeco y fueron atendidos por un conciliador, que en el documento solo firma como licenciado Contreras, pero indicaron que ahí solo les mencionaron que de cancelar el contrato solo se les podrá devolver una de las mensualidades que han pagado.