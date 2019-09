Denuncian fraude ante Profeco

Ciudad Juárez— Un total de 80 denuncias fueron interpuestas hasta la tarde de ayer ante la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) por las personas que fueron afectadas por un presunto fraude por la empresa Famsa, dentro de su programa Auto Famsa.

Antes de estas quejas la oficina ya había atendido otras 47 en contra de esa misma empresa por su programa de crédito de auto, indicó la encargada de la delegación Chihuahua, Allyn Iveth Delhumeau Pedroza.

Los afectados acudieron acompañados del abogado Saúl Trejo, quien los representará de manera gratuita.

La encargada de Profeco indicó que el caso de este grupo, del cual se espera que continúen recibiendo denuncias durante los próximos días, se peleará para que la empresa les devuelva el 100 por ciento de lo que pagaron, sin embargo, en los casos anteriores, llegó a una conciliación para que se les entregara entre el 70 y el 80 por ciento de las cantidades que habían entregado.

Al ser cuestionada sobre el hecho de que no se les haya devuelto la totalidad de lo que pagaron los quejosos anteriores, indicó que la empresa se defiende con el argumento de que los solicitantes no cumplen con la totalidad de los requisitos que indica el contrato.

Sin embargo, de acuerdo con el contrato, en el capítulo XI, “Domicilio y Competencia”, en el apartado XI B: Avisos y Comunicaciones, se menciona “El proveedor en un plazo no mayor de 5 días naturales debe notificar por escrito al consumidor si cumplió o no los requisitos y las garantías para la entrega del bien adjudicado.

“Así mismo se compromete a contestar por escrito al consumidor en un plazo máximo de 10 días hábiles todas las dudas que este formule, respecto al contrato de la mecánica o de la viabilidad financiera del sistema de comercialización”.

Los denunciantes refieren que lo anterior nunca sucedió y que por el contrario, los vendedores o asesores financieros de Famsa, les decían que sí cumplían con los requisitos, pero posteriormente les hablaban para pedirles más documentos y mientras tanto les indicaban que tenían que seguir pagando para que no se cancelara el contrato.

Desde la mañana de ayer, los denunciantes llenaron los documentos de las quejas en las oficinas ubicadas en el centro comercial Plaza de las Américas.

“Ni les dan su carro ni les devuelven su dinero, lo cual es una injusticia. No se vale que hagan estas empresas esto y adentro de Famsa hacen todo el trámite, están coludidos, aquí tiene que responder Famsa por este desfalco que le está haciendo a los ciudadanos”, mencionó el abogado que representa a los afectados.

Indicó que antes de interponer una denuncia penal o ante un juzgado civil, se debe agotar el procedimiento ante Profeco.

“Yo conmino a alguien de arriba, ya sea a un diputado local o federal, a que se acerque con estas gentes y los ayuden, así como fueron elegidos por el pueblo, que hagan presión para que les hagan llegar su dinero a estas personas”, agregó.

En cuanto a los contratos, refirió que contienen letras chiquitas, y que están “amañados”, convenciendo a los clientes de que, después de seis mensualidades les entregan su auto, lo cual es falso; sin embargo, al dejar de pagar caen en desacato o incumplimiento.

“Tengo más de 12 meses aportando puntualmente, tengo mis comprobantes de pago, a mí se me prometió una unidad, a los seis meses se me iba a dar la adjudicación. Documento que me han pedido, papel que he cumplido y ya iba por mi adjudicación y nunca llegó, ya no existen las oficinas, ya no existe personal que dé la cara”, mencionó Mario Gutiérrez, uno de los afectados.

Algunos de los denunciantes mencionan a Martha Avalos como una de las personas responsables de llevar a cabo sus créditos, quien les pedía cada vez más requisitos, posteriormente renunció y quien siguió con este proceso fue Graciela De la Cruz.

La encarga de Profeco, dijo que se citará al representante legal de Auto Crédito Famsa y que las audiencias con los afectados se realizarán del 11 al 13 de noviembre.

Explicó que la lejanía de la fecha, se debe a que se trata de un exhorto a la empresa y la ley marca 45 días para que se realice la notificación.

Dijo además que si la empresa no realiza una conciliación se le realizará un procedimiento por infracciones a la ley.