Denuncian falta de equipo para cirugía en el Issste

Ciudad Juárez.— Una paciente denunció públicamente que debido a la falta de equipo para practicar cirugías, permanece internada en el Hospital General del Issste desde el pasado viernes, sin que hasta este momento le den una fecha definitiva para practicarle la intervención quirúrgica.

La situación es grave, dijo la docente internada, ya que hay pacientes con Covid-19 y teme al contagio.

La afectada, que solicitó la omisión de sus datos generales por temor a represalias, dijo que fue internada para una cirugía programada para el viernes anterior.

Tras la preparación y el ayuno le notificaron que la intervención sería pospuesta por la falta de equipo para la anestesia general, según le explicaron.

“Pasó el fin de semana y el lunes de nuevo planearon la cirugía. A las tres de la tarde vinieron a decirme que no había los aparatos y la pospusieron. Aquí sigo en ayunas hasta hoy (ayer) que me dieron una gelatina; pero no sólo soy yo, hay varias personas que están aquí en la misma situación, no los operan por la falta de material”, dijo la docente.

Armando Martínez, representante del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, dijo que están exigiendo a los directivos del Issste que se dé a los pacientes el servicio médico que merecen, ya que ellos hacen sus aportaciones económicas de manera puntual.

Explicó que no es un caso aislado, sino que son varios los pacientes que enfrentan atrasos en sus operaciones por diferentes situaciones, todas ellas derivadas de la falta de recursos económicos del instituto.

“Hay muchos motivos por los cuales no están siendo atendidos o no se están llevando a cabo las cirugías. Al parecer se terminó el convenio con laboratorios, algo así, lo que nos dicen es que no les ha llegado el presupuesto y nosotros desconocemos esos procesos”, dijo.

“El Issste tendrá que resolver si tienen el material que requieren para esta paciente en específico o bien subrogan el tratamiento”, agregó.

El Diario buscó en el Hospital General a los directivos de la institución, sin embargo, no fueron localizados.

Laura Avilés, encargada del área de Atención a Derechohabientes y de Comunicación Social del Issste, radicada en la ciudad de Chihuahua, dijo que la directora del hospital podrá emitir información al respecto este jueves después de las 12:00 horas.