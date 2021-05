Denuncian falta de agua en Guadalupe

Cortesía / El problema no ha sido resuelto por la JRAS

Ciudad Juárez— En medio del aumento de la temperatura, pobladores del municipio de Guadalupe Distrito Bravos denunciaron la falta de agua, situación que desde hace dos semanas no ha sido resuelta por la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS).

De acuerdo con las quejas, la falta del líquido se debe a una falla en uno de los pozos por un “mal mantenimiento”, versión que no fue confirmada por parte de la descentralizada.

Según los pobladores, hay poco interés de las autoridades por reparar uno de los pozos, lo que los ha mantenido sin servicio desde hace dos semanas, aumentando su preocupación ante el incremento de la temperatura en la región.

Asimismo, habitantes de este municipio, ubicado a aproximadamente 50 kilómetros de Juárez, refieren que además del problema del agua, pobladores de la comunidad de Rinconada del Mimbre se encuentran con incertidumbre de perder uno de sus pozos debido a adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los denunciantes refieren que el adeudo por “mal manejo administrativo” ante CFE sobrepasa los 400 mil pesos, sin que las autoridades les brinden mayor información.

Respecto a la situación, Julián Humberto Alonso Sánchez, director ejecutivo de la JRAS en Guadalupe, Distrito Bravos, indicó que en el caso de la comunidad de Rinconada del Mimbre, la descentralizada no contaba con cobertura en esa región, por lo que el tema del adeudo era algo “ajeno” a dicha instancia, refiriendo que esa zona es administrada por una junta vecinal, la cual, es la que debía responder ante las quejas.

Al preguntarle al funcionario sobre cómo funcionan las juntas vecinales en el tema del suministro del agua, éste dijo desconocer las facultades de estos organismos; mientras que al cuestionar sobre si la JRAS ha recibido solicitudes de apoyo o denuncias por falta de agua en la cabecera municipal de Guadalupe o regiones cercanas, el funcionario respondió de manera negativa.

La falta del servicio y la poca respuesta de las autoridades en aquella región ha provocado que los propios habitantes consideren que el problema pueda deberse a cuestiones políticas, pidiendo a los involucrados dejar de lado intereses electorales.

“No puede ser que por andar encampañados no le den mantenimiento al pozo, que no se prevea esa situación cuando saben que en verano es cuando más se necesita el agua, dicen que esto es por cuestiones políticas, pero el agua no es una cosa política, mientras el pueblo es el que sufre”, dijo uno de los afectados que prefirió omitir su nombre por razones de seguridad.

elara@redaccion.diario.com.mx