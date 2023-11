Denuncian falta de agua en el INBAL

Ciudad Juárez.- Empleados y visitantes del museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en Ciudad Juárez dijeron sentirse desesperados, ya que desde hace aproximadamente dos meses no hay agua en las instalaciones, lo que impide el uso de sanitarios con letreros que dicen “suspendidos temporalmente”.

Cristian Diego Diego, director del INBAL, mencionó que debido a las lluvias que se presentaron hace un mes en la ciudad, ocasionaron inundaciones en la zona que afectaron las bombas del suministro del agua.

Señaló que ya se levantaron reportes, pero hasta el momento no le han informado sobre cuándo estará presentándose el personal capacitado para arreglar las bombas.

“Sí tenemos agua, pero el problema es que no sube hasta arriba. Nosotros podríamos acercarnos con la junta de aguas (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), pero como no depende de ellos, no lo hacemos, sino ya es un tema interno”, mencionó el director.

Algunos de los asistentes que estuvieron en el evento “Tradición en Madera” que se realizó el 26 de noviembre en el museo dijeron que sí representa un problema, pues hay quienes vienen de lejos y no saben dónde hay un baño cerca.