Denuncian falta de agentes viales en la Zona Centro

Ciudad Juárez.- Locatarios del Centro de la ciudad denunciaron la falta de presencia de elementos de Seguridad Vial en la zona para poner orden en el tráfico vehicular, que, aseguran, se encuentra totalmente descontrolado debido a las obras en construcción y a la propia afluencia por la temporada decembrina.

Carlos Soltero, uno de los quejosos, mencionó que el colapso en el tráfico ha generado pleitos y otros percances entre los automovilistas, sin que ninguna autoridad acuda.

Señaló que al incremento del tráfico en diciembre, se suma la falta de acceso por la 16 de Septiembre debido a los trabajos que se realizan.

“Se está generando un caos vial el cual no está siendo atendido por ninguna autoridad y está provocando inclusive que las personas pierdan la cordura, se metan unos a otros, se hacen de palabras, hasta golpes vimos y hemos estado hablando a las autoridades y nada, toda la zona Centro no hay agentes de Vialidad, no hay nada”, mencionó.

Dijo que estos problemas se generan en las inmediaciones de la Pila de la Chaveña, las calles Mina, Ramón Rayón, por mencionar algunos ejemplos.

“Se están estacionando en zona prohibidas, es una zona donde hay muchos camiones urbanos y se meten hasta en sentido contrario, se paran en doble fila, la gente se está estacionando en las esquinas, no permiten dar vuelta”, agregó.

El ciudadano insistió en que, a pesar de que los locatarios del sector han reportado la situación a los números que aparecen en las páginas oficiales, no ha sido atendido por la Coordinación de Seguridad Vial ni por ninguna otra instancia.

“Si usted se viene por toda la Insurgentes, la línea llega hasta la Constitución y no hay nadie que haga nada”, comentó.

Dijo que la calle Libertad ya tiene ocho meses cerrada por trabajos que se encuentran abandonados, lo que ha agravado la situación debido a que esa vialidad ayudaba a desfogar el tráfico.

“Pusieron vialetones para ciclistas y todos los carros se estacionan arriba de ellos obstruyendo la vialidad, inclusive ya los están destruyendo, es un Centro muy abandonado, no hay autoridad, sí patrulla, la Policía municipal, pero no hace nada; un rutero se le mete a un carro y le pega y ellos no intervienen, se dan la vuelta y se van, antes había ciclistas, había pedestres y ahora no hay nada”, reiteró.

Ante esto, el director de la Coordinación de Seguridad Vial, César Tapia Martínez, aseguró que se atenderá la queja ciudadana y se enviarán agentes a controlar el tráfico en las calles de mayor problemática.

Sin embargo, destacó que el congestionamiento generado en la zona es debido a la temporada decembrina, cuando más juarenses acuden a realizar compras para las celebraciones.