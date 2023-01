Denuncian fallas en el servicio de recolección de basura

Ciudad Juárez.— Vecinos de la colonia Alameda denunciaron que durante una semana el servicio de recolección de basura no pasó por sus casas, cuando generalmente el camión acudía los lunes, miércoles y viernes.

“Dijeron que no tenían camión, que se descompuso y por eso no pasaba, y no les prestaban otro”, mencionó un habitante del lugar, Mario Olvera.

Habitantes de otras colonias, como El Vergel, dijeron que en ese lugar la basura no pasaba desde el 31 de diciembre y apenas hace cuatro días fue el camión.

“Ahí falla mucho regularmente”, mencionó una vecina de El Vergel.

Enrique Romo, de Rinconada de las Torres 4, dijo que ahí ya tiene meses que la recolección de basura sólo se hace una vez a la semana.

“Debe pasar los lunes, miércoles y viernes, y deja de pasar una semana, sólo va un día”, aseguró.

La vocera de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Karina Arciniaga, dijo que los ciudadanos deben hacer sus quejas al número de WhatsApp (656) 737-0200 para registrar los reportes.

A principios de enero, la comisión de regidores de Servicios Públicos analizó el servicio de recolección de basura en la ciudad.

El regidor Hugo Avitia, coordinador de la cartera, dijo en esa ocasión que en diciembre se monitoreó el número de reportes de quejas contra la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.V. (PASA) y el tonelaje de basura que se recolectó, obteniendo resultados más positivos.

“Por los números que nos proporcionaron, las peticiones por parte de los ciudadanos se redujeron; la recolección de basura se dio en tiempo y forma”, dijo.

Para realizar quejas:

WhatsApp (656) 737-0200