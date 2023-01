Denuncian fallas con la luz en Portales de San Antonio

Ciudad Juárez.- Habitantes del fraccionamiento Portales de San Antonio Etapa 1, denunciaron que desde el 17 enero se han estado quedando sin luz después de las 7:00 de la tarde.

Mencionaron que esto provoca inseguridad durante la noche en el fraccionamiento, ya que luce muy oscuro, asimismo, el temor de que sus electrodomésticos se les descompongan por tanto apagón.

De acuerdo a lo que comentaron, ya acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer el reporte, el cual corresponde al C0405520397, sin embargo, les comentan que no pueden hacer nada ya que a la hora que acuden a la descentralizada, el servicio ya ha sido restablecido.

“Todos los días que hemos reportado a CFE la falla nos dan el mismo número de reporte, el presidente de comité de vecinos fue hoy a llevar un escrito con una descripción breve y algunos de los recibos con número de servicio pero le dijeron que no podían hacer nada porque ya habían reestablecido el servicio, que teníamos que ir o reportar cuando no tuviéramos luz, pero como les digo, eso pasa alrededor de las 7 de la tarde, y a esa hora ya no hay nadie en oficinas”, señaló una de las afectadas.