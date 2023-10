Denuncian errores en el sistema de la UACJ

Ciudad Juárez.- Aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que reportaron dificultades en la plataforma digital para solicitar el examen de admisión, demandan ser considerados para reprogramar su examen, o bien que les regresen los 700 pesos que pagaron.

Ante las inconformidades surgidas, la Dirección General de Servicios Académicos informó que revisarán si se trata de un incidente que corresponda al proceso o logística, en cuyo caso se comunicarían con el o la aspirante.

Sin embargo, se aclaró que si no se atendieron las indicaciones que les fueron notificadas al momento de hacer su solicitud de ingreso, no se reprogramará el examen, dio a conocer Jesús Meza Vega, director de Comunicación Social de la UACJ.

Alejandra Sánchez, una egresada de la máxima casa de estudios, explicó que la empresa que se encarga de hacer los exámenes de admisión han tenido muchos errores en el sistema y ya son varios los alumnos que pagaron ficha y la plataforma no les permitió subir los documentos, incluyendo la fotografía.

Dijo que su hermana menor enfrentó varias dificultades para subir los datos y al momento de imprimir la papeleta para presentarse al examen le fue rechazada porque una letra no estaba bien impresa y había un error en la plataforma

“La ficha decía Grupo F, pero resulta que tenía que ser grupo E, pero salió recortada y en el archivo digital era F y no le permitieron hacer el examen, incluso la sacaron con los guardias de la universidad. Estoy pidiendo que la dejen hacer el examen, a ella no la dejaron entrar por un error que no es de ella”, dijo molesta.

Exponen caso en redes sociales

En redes sociales el problema también fue expuesto.

“Me inscribí a otra carrera, para la cual pagué 700 pesos. La forma de sacar ficha actualmente es distinta, pues te piden subir una foto que cumpla con ciertas características y si no las cumple el sistema la rebota”, explicó una aspirante a ingresar a la UACJ.

“La página y portal en línea es deficiente y se satura; entonces, dicho esto, a varias personas nos rebotó la fotografía y el sistema no daba opción de subir de nuevo. El día de ayer martes estuvimos desde las 10 de la mañana en Servicios Académicos y nos dijeron que prácticamente no podíamos hacer nada para poder aplicar el examen y que claro que el dinero no se regresaba”, agregó la quejosa.

Mencionó que aspirantes a ingresar al campus de Casas Grandes también enfrentaron el mismo problema, por lo que analizan interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la universidad por violentar su derecho a la educación.

