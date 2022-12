Denuncian en la Hidalgo brote de agua del drenaje

Ciudad Juárez.— Vecinos de la colonia Hidalgo denunciaron que desde hace alrededor de ocho meses se formó una laguna de agua de drenaje y tienen que vivir con los olores fétidos que emana debido a que el problema no ha sido solucionado.

Es entre las calles Chapala y Calzada del Parque donde se observa brotar el agua de una de las baquetas.

“Son ocho meses o más, pero fue gradual: primero sólo fue agua y pensamos que era una fuga, pero empezó a volverse negra porque era agua de baño y luego esa misma agua fue haciendo baches y baches más grandes y ahorita ya se hizo algo enorme, cosa que nunca se había visto; ya apesta toda la cuadra, apesta todo eso, ya van varias veces que los del agua van, pero sólo ven y se van”, mencionó uno de los afectados.

Acusan desinterés de JMAS

Marcos, administrador de un complejo de departamentos del área, dijo que el problema es que las tuberías están tapadas, por lo que el agua de drenaje se descarga por ese lugar.

“A la Junta de Aguas ya le hemos dado los reportes 80 mil veces, han ido a destapar, nos dicen que el problema es en la calle porque es tubería vieja; no arreglan nada, pero no es fuga, está tapado el drenaje de la calle y pues como no tiene salida, sale aquí con todo y heces, es agua de los baños”, comentó.

Daniel Valles, vocero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, dijo que en esa zona el drenaje se tapa y aunque acuden a destaparlo se vuelve a generar el problema por la basura, grasa y tierra que llega, y por lo viejo de las tuberías.

Mostró imágenes de trabajos realizados en la zona de manera reciente en donde se extrajo del drenaje basura como alfombras, llantas y telas.