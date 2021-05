Denuncian empleados de Pemex falta de medicamentos

Archivo / El Diario / En agosto del año pasado 10 colaboradores de la parasetatal perdieron la vida

Ciudad Juárez— Empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), jubilados y pensionados, así como activos, manifestaron que desde el inicio del actual gobierno federal padecen de la falta de medicamentos y no tienen servicio en los hospitales, lo cual incidió en el deceso de al menos 10 personas en esta ciudad el año pasado.

“Nos han estado maltratando a los trabajadores y jubilados, más a los jubilados porque ya nos ganamos un derecho durante muchos años, lo trabajamos, tenemos derecho a medicamento y hospitalización, y desde el principio hemos hecho varias manifestaciones porque nos cortaron de tajo el servicio médico a nivel nacional”, dijo Alejandro Medina, presidente en Ciudad Juárez de los pensionados y jubilados de Pemex.

Indicó que el servicio médico es esporádico, ya que se los cortan hasta tres meses y posteriormente se los restablecen un mes y así sucesivamente desde hace un año y medio.

Señaló que a principios de 2021 les dejaron de dar medicamentos, los cuales surten por medio de una farmacia contratada por la petrolera, pero debido a que la paraestatal no hace los pagos, ya no les otorgan las medicinas, lo cual en administraciones anteriores nunca sucedió.

“Ahorita no tenemos medicamentos, hay gente que gasta hasta 5 mil pesos para surtir sus recetas porque tienen que comprar insulina y cada ampolleta cuesta arriba de mil 500 pesos y deben adquirirla por semana. Pemex no nos está respetando; ya estamos desfalcados”, comentó.

Dijo que al hacer los reclamos en Pemex les indican que se aboquen a la cláusula 95, la cual establece que si no reciben servicio médico u hospitalización, acudan a un servicio particular y les otorguen factura para que les sea pagada, pero hasta el momento, desde el inicio de la administración, no se les ha retribuido un sólo peso.

“Hemos gastado cantidades que usted no se imagina”, señaló Medina.

Dijo que en esta frontera son aproximadamente 189 jubilados y pensionados, no únicamente de Juárez, sino de otras partes de la república que llegan a vivir aquí.

En la misma situación se encuentran los trabajadores activos que son alrededor de mil 200, refirió.

Sin embargo, estas cantidades no incluyen a las familias de los trabajadores que también son derechohabientes.

Indicó además que en agosto pasado fallecieron 10 jubilados por Covid-19 debido a la falta de atención, lo cual le hicieron saber al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su última visita por medio de pancartas y de cartas que le lanzaron a su camioneta, pero no han obtenido respuesta.

Se buscó la versión de los directivos de Pemex, pero no han emitido una postura respecto a las quejas de los afectados.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx