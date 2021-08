Denuncian deforestación de parque lineal Cuatro Siglos

Ciudad Juárez— Vecinos del parque lineal Cuatro Siglos denunciaron que personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales retiró maleza de la rotonda del lugar y arrancaron también flores que habían sembrado.

La denuncia se hizo a través de redes sociales y en el lugar se verificó que ya no hay plantas.

“Así no nos ayuden; llego Servicios Públicos Municipales a limpiar hierbas y arrasó con todas nuestras flores instaladas en la rotonda del Cuatro Siglos y Arizona”, dice la publicación de Alcione Cosmos.

“Que desastre, ya no sé si darles las gracias o maldecir; lo único es que han sido despegadas y como ellos no las plantaron y tampoco les interesa colaborar pues arrasaron con el sensible trabajo de florecer un espacio. Qué pena amigos de la comunidad juarense que han colaborado, pudiera decir volver a empezar; pero esto costó dinero a los grupos rotarios que donaron las flores arriba de 20 mil pesos”.

Frente al sitio de donde se retiraron las flores hay otra rotonda que no está terminada de construir y está llena de maleza, afirmaron residentes del lugar.

Se buscó al director de Parques y Jardines, Edmundo Urrutia Beall, para una versión de este tema pero no estaba en su oficina.

Luego de la rehabilitación de un colector de aguas negras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en bulevar Juan Pablo II, se destruyó el parque lineal y la descentralizada aseguró que iba a reponer el área verde, trabajo que se ha realizado en coordinación con Parques y Jardines, de acuerdo con declaraciones de Urrutia.

acastanon@redaccion.diario.com.mx