Denuncian cubanos privación ilegal de la libertad

El abogado de 12 de los 62 migrantes que iniciaron una huelga de hambre en un centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en Janos, Jorge Vázquez Campbell, acusó al subdelegado de esa dependencia Salvador Pico, de privación ilegal de la libertad y omisión de cuidados.

Por esa razón dijo que lo denunciará penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El litigante señaló que a pesar de que en algunos casos se ha solicitado la libertad de algunos de sus clientes por razones humanitarias, el funcionario ha sido omiso, pese a que algunos tienen historiales médicos que requieren de cuidado.

“La privación ilegal de la libertad es un delito que se prevé en el código penal como abuso de autoridad. Siete cubanos pidieron la salida del centro bajo fianza y ni siquiera les dieron respuesta. Omitir contestarles también es un delito”, aseveró.

Confirmó que ayer los isleños cumplieron dos días en huelga de hambre, protesta que iniciaron después de intoxicarse con alimentos crudos que personal del INM les entregó en el desayuno desde el pasado sábado.

“No hay médico oficial adscrito a esta estación migratoria cuando tiene más de 63 detenidos, además se ha negado a notificarlos sobre su solicitud para salir bajo fianza y sólo se ha hecho verbalmente. Además (el funcionario) es ingeniero agrónomo y no tiene nada qué hacer atendiendo asuntos migratorios”, señaló.

Sobre el caso de Yusmari Echazabal, la mujer cubana que padece epilepsia y que ha tenido por lo menos dos episodios graves durante su estancia de más de 40 días en el centro migratorio, dijo que la omisión de cuidados hacia ella ha sido delicada.

“Si algo le sucede será su responsabilidad”, advirtió.

El abogado dijo que otro cubano de nombre Daniel Hernández Olgaba sufrió la noche del martes desmayos y alta presión, por lo que tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital de Nuevo Casas Grandes, debido a que en el lugar no tienen médicos profesionales.

En una visita a la que tuvo acceso El Diario al centro migratorio el martes, los extranjeros dijeron que llevan más de 40 días recibiendo malos tratos del personal de la dependencia, que les ha negado realizar llamadas para comunicarse con sus familiares, a la vez que carecen de insumos básicos de higiene y medicinas.

Yusmari relató que la semana pasada le dio un ataque de epilepsia a las 3:00 de la mañana.

“Me trajeron a este lugar que es una enfermería pero no hay medicamentos. Los guardias ni siquiera sabían qué hacer y mis dos compañeras que me atendieron me dijeron cuando ya se me pasó que se estaban burlando de mí. Eso es inhumano”, denunció.





