Denuncian crisis médica

Ciudad Juárez.— La prestación del servicio médico por el Municipio todavía no se regulariza, debido a que por ejemplo empleados que han intentado hacerse una prueba de Covid-19 esta semana no lo han logrado, denunció el regidor Enrique Torres Valadez.

“Es un desastre, la realidad es otra, la gente sigue batallando con las consultas, tenemos un hospitalote en toda la ciudad totalmente descoordinado”, aseguró.

La directora de Salud, Daphne Santana Fernández, dijo que apenas el viernes empezaron a reactivarse las cirugías, debido a que Poliplaza no les envió esos datos y se enteraron por el call center.

“Le pedimos a Poliplaza cordialmente que nos diera un listado de programación, no nos lo han entregado, ha sido por medio del call center que nos hemos enterado de las programaciones que tenían los pacientes y lo que estamos haciendo es enviarlos inmediatamente con nuevo tratante para que la programación siga en pie”, aseguró.

Dijo que ningún enfermo con hemodiálisis, oncológico o una ginecológica ha quedado sin su programación con la transición del servicio médico de Poliplaza a Adaca Medical.

“Esos los tenemos bien definidos y ellos ya tienen programadas sus citas de aquí en adelante, ellos sí ya no quedaron a la deriva”, mencionó.

Agregó que las cirugías programadas desde hace cuatro meses se van a reprogramar en dos semanas, lo más pronto posible, y el resto siguen con su tratamiento diario.

El regidor, Enrique Torres Valadez, manifestó que los ediles de la oposición pidieron una cita la próxima semana con la empresa a la que se adjudicó el servicio, Adaca Medical.

“Si no es con los de la oposición no vamos a aceptar la reunión, no queremos ir a pelearnos con los de Morena y la coalición, se trata de saber qué está pasando, ya vimos que ni siquiera el espacio es suficiente”, anotó.

Afirmó que no están de acuerdo en patrocinarle a la empresa instalaciones del Municipio, debido a que el sitio que habilitaron para consulta externa, es donde era el centro comunitario Santiago Troncoso.

“La empresa va a cobrar por utilizar instalaciones municipales, no estamos de acuerdo en suministrarle espacios, la asignación debe incluir que ellos tengan sus propias instalaciones”, indicó.

“Estamos preparando recursos legales para que se dé un servicio que requieren los empelados municipales, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, no estamos de acuerdo con el esquema que se está planteando, porque si se va a gastar más dinero, debe ser un mejor servicio el que se dé”.

El Ayuntamiento rescindió el contrato con Poliplaza y el miércoles de la semana pasada se adjudicó directamente a Adaca Medical la prestación del servicio médico a los 25 mil derechohabientes de la administración municipal.