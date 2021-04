Denuncian contratistas fallas en diseños de BRT-2

Ciudad Juárez— El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Juárez, Jorge Bermúdez, aseguró que existen inquietudes por parte de los contratistas que trabajan en la BRT-2, debido a fallas en los diseños entregados a las compañías, así como en las conexiones de servicios, que están provocando retrasos para terminar los trabajos, por lo que dicho organismo buscará sostener una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), para aclarar todas las dudas respecto al proyecto.

Bermúdez Espinosa consideró que existe “una falta de interés” por parte de la autoridad, debido a que se están entregando a las constructoras proyectos sin aterrizar, por lo que los conflictos al momento de la obra se han estado resolviendo conforme a la marcha.

Asimismo indicó que no existe una continuidad en los diseños de las estaciones de la segunda ruta troncal, debido a que el aspecto de los paraderos luce completamente diferentes a los recién remodelados en la BRT-1.

“El problema es el diseño, no hay una continuidad, faltó imaginación, nos hicieron unos ‘gallineros’, ¿Por qué hay paraderos de una forma y otros de otra? A la ciudad le interesa que todo esté bien, que se vea uniforme y bonito. En reunión con agremiados a la cámara se ha señalado que no hay proyectos aterrizados, no vemos en ellos cómo se van hacer las conexiones de agua, luz, drenaje, teléfono, fibra óptica y demás, esos detalles implican retrasos, que a su vez representan un costo para las constructoras”, dijo.

De acuerdo con el presidente de CMIC, al detectarse algún conflicto por conexión de alguna línea de servicios, se hace llegar la observación a la autoridad, quien solicita un plazo para resolver el problema, lo que ocasiona que los contratistas no puedan avanzar en sus respectivos tramos.

El representante de la Cámara comentó que antes de arrancar la construcción de la obra, debieron considerarse todos los detalles, de lo contrario, se registran situaciones como la ocurrida en el tramo de la avenida 16 de Septiembre, donde al dejarse de lado aspectos técnicos, los trabajos permanecen suspendidos.

“Lo que se percibe es que no hay una visión de los problemas, están resolviendo todo sobre la marcha, pienso que quienes diseñaron todo no son de Juárez. Creo que de los 12 tramos que traen de la BRT, si mucho cuatro o cinco podrán terminar en tiempo, no digo que no se concluya, claro que se tiene que finalizar, pero algunas de las obras serían a destiempo”, comentó.

Por otro lado, indicó que uno de los problemas a los que se enfrentaría la ciudad en caso de incumplir con los proyectos ya iniciados, sería que fuentes de financiamiento como Banobras no autoricen apoyos posteriores a Juárez.

Ante la situación, la CMIC buscará sostener un encuentro con los encargados de obra pública por parte del Gobierno del Estado para hacerles llegar los conflictos e inquietudes de cada una de las empresas constructoras que participan en la BRT-2, con el objetivo de generar una mayor coordinación.

