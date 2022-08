Denuncian constantes apagones en la Hidalgo

Ciudad Juárez.— Más de ocho horas son las que vecinos de la calle República de Cuba, en la colonia Hidalgo, habían pasado ayer sin el servicio de electricidad. Denunciaron a El Diario de Juárez que son constantes los apagones en este sector y, a pesar de realizar los correspondientes reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no atienden al llamado.

Señalaron que en la última semana han sufrido constantes apagones durante el día, y a pesar de que el servicio se restableció el sábado alrededor de las 10:00 de la mañana, continúan con el temor de que se presenten más apagones.

Hasta dos días seguidos

“Acaba de volver la luz ahorita, se fue a las 3:00 de la mañana y fueron como ocho horas, pero el sábado pasado se nos fue a las 10:00 de la noche y nos regresó hasta las 7:00 de la mañana, y el lunes se nos volvió a ir al mediodía y regresó hasta el miércoles, dos días seguidos sin luz; esta semana hemos tenido cuatro días con apagones”, dijo Héctor Leyva, comerciante de la tienda de abarrotes ‘La Fuente’.

Expuso que la falta del servicio eléctrico les ha afectado principalmente por las altas temperaturas que se sienten actualmente en la frontera; además, han tenido que desechar alimentos echados a perder por esta causa.

“Lo poquito que tengo lo meto al refrigerador y lo vendo, porque se me puede calentar lo poquito que queda de frío, y luego el salchichón, las carnes frías y la leche los pongo en hieleras con hielo; todo eso está muy feo porque con la despensa no hay problema, pero lo demás sí se pierde”, dijo el comerciante.

Ante indiferencia, buscan opciones

Por su parte Jesús Serna, vecino de la colonia, mencionó que optó por comprar una planta de luz que le costó alrededor de 2 mil 500 pesos, luego de que su televisión y horno de microondas dejaron de funcionar tras uno de los apagones que diariamente ocurren en este sector.

“Ya no es nada nuevo lo de que se va la luz, desde las 5 de la tarde en adelante nada más estamos esperando a que se vaya la luz, no podemos ni dormir. De nada sirve que hagamos la denuncia porque no nos hacen caso, nos enojamos de oquis, nada más lo reportamos y nos dicen que en una hora, pero no vienen”, expuso el afectado, quien ha tenido que buscar alternativas para mantener los alimentos en buen estado.