Denuncian condiciones inseguras en CBTIS 128

Un grupo de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 se manifestó ayer a las afueras de la escuela luego del ataque a balazos que sufrieron dos de sus compañeros, en el cual uno de ellos perdió la vida.

Los manifestantes aseguraron que desde agosto pasado habían reportado las condiciones inseguras en las que estudian, pero ninguna autoridad hizo nada al respecto.

“Protestamos porque desde el año pasado hablamos con los directivos porque había muchas crisis de inseguridad, ya que nos asaltaban, nos amedrentaban con armas de fuego y nunca hicieron nada, y aprovechamos para reportar varios casos de adentro del plantel, que falta de todo, de todo, y los docentes no sirven, no hay seguridad, no hay nada. Fíjese, esta Policía la semana pasada no estaba, de esta seguridad no había nada, qué impunidad hay para que maten a un joven enfrente del CBTIS”, señaló Adrián, alumno de cuarto semestre, visiblemente consternado.

Refirieron que, a pesar de que en esa misma cuadra se encuentran tres escuelas, dos preparatorias y la Secundaria Técnica 55, previo al ataque nunca se observaba una sola patrulla.

“Mañana (hoy) se cumple una semana y no han agarrado a los responsables, díganme ustedes qué tipo de impunidad hay para que pase eso”, añadió.

El alumno dijo que la muerte de Ulises trastocó a toda la comunidad estudiantil.

“Lo conocía desde la secundaria, era mi amigo, no es lo mismo un día estar platicando con él y al día siguiente ya no verlo”, expresó entre llanto.

Describió a Ulises como un joven respetuoso y sin ningún tipo de problemas dentro o fuera de la escuela.

“Era muy respetuoso, la verdad, no podía conocer a nadie más amable que él, están divulgando muchas cosas sobre él y la verdad eran falsas, están intentando encubrir que asesinaron a un joven enfrente del plantel pero él era muy amable, le puede preguntar a cualquiera en el CBTIS, nunca tuvo problemas con nadie”, mencionó.

El grupo de estudiantes caminó a la barda perimetral, justo en el punto donde Ulises y Camila cayeron heridos; ahí prendieron veladoras.

Una de las pancartas decía “dos balas hicieron que mi amigo perdiera el semestre”. En otra decía: “no queremos pláticas, queremos condiciones seguras”. “Estoy haciendo ruido por mi amigo que ya no puede”, se leía en otra.

Paola, otra de las manifestantes, también de cuarto semestre, dijo que vio a Ulises cuando estaba herido y que en la enfermería de la escuela no se contaba con botiquín para atenderlo.

“Estamos exigiendo seguridad, mejores instalaciones, porque simplemente el director, algo tan simple como la cafetería no lo pudo cambiar, ahorita en la mañana nos recibió y nos dijo ‘ahí estamos para ustedes’, pero ¿cuándo estuvieron? Ya es tarde para ofrecernos esa ayuda. Él no vivió el trauma de verlo, estaba herido y la enfermera no traía botiquín para atenderlo, nos quieren dar ayuda psicológica, pero ¿dónde estuvo todo el tiempo?”, enfatizó.

Alan, otro estudiante, señaló que además de la venta y consumo de drogas dentro de la escuela, se han quejado una gran cantidad de veces por los baños y la cafetería insalubres y por las malas instalaciones, lo cual se suma a la inseguridad afuera.

La protesta se realizó poco después de la 1:00 de la tarde, a la hora de salida del turno matutino.