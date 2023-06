Denuncian cobros indebidos por atraso en pago de ISN

Contadores de Ciudad Juárez acusaron al Gobierno del Estado de hacer cobros indebidos con multas excesivas por el atraso en el pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Ernesto Montes Méndez, presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, explicó que sin haber sido antes notificados ni requeridos por la Secretaría de Hacienda, como lo estipula la ley, están llegando multas a algunos contribuyentes que se atrasaron solamente un día en el pago de este impuesto.

Detalló que el ISN se paga los días 15 de cada mes, pero desde los 16 se están aplicando las multas de hasta 4 mil pesos, que en algunos casos superan hasta ocho veces el monto del mismo impuesto.

“El Gobierno del Estado, indebidamente y sin una debida fundamentación, está haciendo cobros indebidos. Si algún contribuyente no pudo hacer el pago el día 15 y lo quiere hacer el día 16, ya no puede porque tiene multa de 4 mil pesos por no haberlo hecho a tiempo”, explicó.

“Están multando sin haber sido notificados y requeridos. Sí existe en la ley que te pueden multar si la autoridad lo requiere, pero estas multas están llegando sin que haya llegado un requerimiento, son multas en automático, con cantidades exorbitantes”, agregó.

Dijo que en la ley se estipula que las multas por el atraso en el cumplimiento del ISN van desde las 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a 50.

“Si la persona iba a pagar 500 pesos de ISN, al día siguiente ya aparece una multa de 4 mil pesos, más los 500 pesos que se deben”, expuso.

Debido a ello, calificó el acto como una medida recaudatoria.

“La multa es de 25 a 50 UMAs, pero no dicen por qué están aplicando 30 ó 50, sólo te están multando y ya”, declaró.

Dijo que el tema fue expuesto ya a autoridades de la Gobierno del Estado en Juárez, quienes manifestaron que la orden viene desde Secretaría de Hacienda de la ciudad de Chihuahua.

El líder de los contadores públicos manifestó que, ante ello, se busca sumar a organismos como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), para mandar un posicionamiento en conjunto sobre estas irregularidades.

