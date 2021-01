Denuncian choferes abusos policiacos

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Conductores de vehículos que prestan servicio de traslado de personas de Chihuahua a Juárez y viceversa, quienes operan de manera irregular, denunciaron ser objeto de amenazas, robos y abusos de parte de policías municipales que los extorsionan a diario, indicaron dos de ellos.

Los quejosos Daniel M., y Ricardo R., señalaron que desde hace más de un año están realizando los viajes tipo Uber y que recogen a personas que viajan a la capital del estado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, donde no habían tenido problemas, pero desde la semana pasada han sido hostigados por policías municipales.

“Los polis nos esperan cuando llegamos a dejar a los pasajeros que agarramos en el ‘Pistolas Meneses’ en Chihuahua y nos amenazan con cargarnos con droga si no les damos mil pesos diarios”, se quejó Ricardo.

Manifestó que cobran 350 pesos a cada pasajero y en su carro Nissan March sólo puede traer tres pasajeros, además de pagar gasolina y casetas, por eso no puede cubrir la cantidad que le exigen las unidades 3010, 224 y otras, que los han comenzado a molestar desde hace casi 10 días.

“Llegando a Plaza Juárez me pararon tres unidades, una mujer policía me bajó del carro, me quitó el celular y lo revisó, luego me preguntó a qué me dedicaba y al decirle que trasladaba personas a Chihuahua me dijo que me iba a consignar porque estaba realizando un servicio de traslado terrestre irregular sancionado por la Policía federal y que me iba a cargar con droga”, explicó Daniel, quien dijo que entregó mil 500 pesos a los agentes la tarde del viernes pasado.

Ambos comentaron que este día acudirán a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por robo y amenazas, ya que los agentes tomaron fotografías de sus credenciales de elector y licencias de manejar.

El Diario buscó una versión de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sobre la queja, pero ni el titular de la dependencia Raúl Ávila Ibarra, ni el vocero Arturo Sandoval emitieron alguna declaración.